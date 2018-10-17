KÄ±rÄ±m'da yÃ¼ksekokulda patlama yaÅŸandÄ±: 19 Ã¶lÃ¼

KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n KerÃ§ kentindeki bir teknik okulda meydana gelen patlama nedeniyle 19 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 50'den fazla kiÅŸi yaralandÄ±.

KÄ±rÄ±m’Ä±n Kerç kentindeki bir teknik okulda meydana gelen patlama nedeniyle 19 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, yaklaÅŸÄ±k 50 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Rusya SoruÅŸturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, olayÄ± ‘terör saldÄ±rÄ±sÄ±’ olarak deÄŸerlendirdiklerini ve bu çerçevede soruÅŸturma açtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Putin ise "HalihazÄ±rda bunun bir saldÄ±rÄ± olduÄŸu açÄ±k. Bu trajedinin saikleri ve senaryolarÄ± titizlikle araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Güvenlik güçlerinin ve istihbarat servislerinin çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sonucunda kamuoyu bilgilendirilecek" ifadelerini kullandÄ±.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, KÄ±rÄ±m’daki bir teknik okulda patlama ve silahlÄ± saldÄ±rÄ± meydana geldi. Yerel yetkililer, saldÄ±rÄ±da 18 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 47 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Daha sonra yapÄ±lan açÄ±klamada ise yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 19'a yükseldiÄŸi, yaralÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 50'nin üzerinde olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±. Rusya SoruÅŸturma Komitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, patlamaya parça tesirli bombanÄ±n neden olduÄŸu kaydedildi.

SaldÄ±rÄ±yÄ±, Vladislav Roslyakov adlÄ± 18 yaÅŸÄ±ndaki bir öÄŸrencinin gerçekleÅŸtirdiÄŸini aktaran yerel yetkililer, saldÄ±rganÄ±n intihar ettiÄŸini söyledi.

Rusya SoruÅŸturma Komitesi olayÄ±n ‘cinayet vakasÄ±’ olarak ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. AçÄ±klamada, saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin çoÄŸunun silah saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle öldükleri ifade edildi.

KREMLÄ°N SÖZCÜSÜ: TERÖR SALDIRISI OLMA Ä°HTÄ°MALÄ° DEÄžERLENDÄ°RÄ°LÄ°YOR

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov ise patlamanÄ±n terör saldÄ±rÄ±sÄ± olma ihtimalinin deÄŸerlendirildiÄŸini bildirdi.

OlayÄ±n ardÄ±ndan ilk yapÄ±lan açÄ±klamalarda, patlamanÄ±n gaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle gerçekleÅŸtiÄŸi belirtilmiÅŸti. Öte yandan bazÄ± görgü tanÄ±klarÄ± bölgede patlamadan önce silah sesi duyulduÄŸunu ifade etmiÅŸti.

Güney Askeri Birimi BasÄ±n Dairesi BaÅŸkanÄ± Vadim Astafyev da, patlamadan kaynaklÄ± enkazÄ±n temizlenmesi için askerlerin de yardÄ±m edeceÄŸini söyledi.

KIRIM'DA 3 GÜNLÜK YAS Ä°LAN EDÄ°LDÄ°

KÄ±rÄ±m BaÅŸbakanÄ± Sergey Aksenov, olay yerine geldiÄŸi ve incelemelerde bulunduÄŸu açÄ±klandÄ±. Öte yandan Rus haber ajansÄ± Ria Novosti, Aksenov´un KÄ±rÄ±m´da üç günlük yas ilan ettiÄŸini açÄ±kladÄ±.

PUTÄ°N'DEN AÇIKLAMA

KÄ±rÄ±m'daki patlama ile ilgili açÄ±klamalarda bulunan Putin, "HalihazÄ±rda bunun bir saldÄ±rÄ± olduÄŸu açÄ±k. Bu trajedinin saikleri ve senaryolarÄ± titizlikle araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Güvenlik güçlerinin ve istihbarat servislerinin çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sonucunda kamuoyu bilgilendirilecek" ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 19:15

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