KÄ±rÄ±m'da yÃ¼ksekokulda patlama yaÅŸandÄ±: 18 Ã¶lÃ¼, 47 yaralÄ±

KÄ±rÄ±m'da yÃ¼ksekokulda patlama meydana geldi. 18 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Patlamaya el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n neden olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

KÄ±rÄ±m’Ä±n Kerç kentinde yüksekokulda patlama meydana geldi. PatlamanÄ±n okulun kantinine yerleÅŸtirilen bir bombadan kaynakladÄ±ÄŸÄ± ve patlamaya el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n neden olduÄŸu bildirildi. Patlamada 18 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve 50 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, KÄ±rÄ±m’da bir yüksekokulda patlama ve silahlÄ± saldÄ±rÄ± meydana geldi. Yerel yetkililer, saldÄ±rÄ±da 18 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 47 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Rusya SoruÅŸturma Komitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, patlamaya parça tesirli bombanÄ±n neden olduÄŸu kaydedildi.

Vladislav Roslyakov adlÄ± 18 yaÅŸÄ±ndaki bir öÄŸrencinin gerçekleÅŸtirdiÄŸini aktaran yerel yetkililer, saldÄ±rganÄ±n saldÄ±rÄ±nÄ±nÄ±n ardÄ±ndan intihar ettiÄŸini söyledi.

Rusya SoruÅŸturma Komitesi olayÄ±n ‘cinayet vakasÄ±’ olarak ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. AçÄ±klamada, saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin çoÄŸunun silah saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle öldükleri ifade edildi.

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin de olaya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± ilk açÄ±klamada, saldÄ±rÄ±nÄ±n gerekçelerinin detaylÄ± ÅŸekilde araÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve soruÅŸturma sonucunun kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. (AA)

KREMLÄ°N SÖZCÜSÜ: TERÖR SALDIRISI OLMA Ä°HTÄ°MALÄ° DEÄžERLENDÄ°RÄ°LÄ°YOR

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov ise patlamanÄ±n terör saldÄ±rÄ±sÄ± olma ihtimalinin deÄŸerlendirildiÄŸini bildirdi.

OlayÄ±n ardÄ±ndan ilk yapÄ±lan açÄ±klamalarda, patlamanÄ±n gaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle gerçekleÅŸtiÄŸi belirtilmiÅŸti. Öte yandan bazÄ± görgü tanÄ±klarÄ± bölgede patlamadan önce silah sesi duyulduÄŸunu ifade etti.

Güney Askeri Birimi BasÄ±n Dairesi BaÅŸkanÄ± Vadim Astafyev da, patlamadan kaynaklÄ± enkazÄ±n temizlenmesi için askerlerin de yardÄ±m edeceÄŸini söyledi. KÄ±rÄ±m'da patlamanÄ±n ardÄ±ndan üç günlük yas ilan edildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 16:37

www.evrensel.net