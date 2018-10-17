Antalya'da resmi kurumlarda kahvaltÄ± yapmak yasaklandÄ±

Antalya Valisi, kurumlarda kahvaltÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± yasakladÄ±, "Bundan sonra herkes kahvaltÄ±sÄ±nÄ± evinde yapÄ±p mesaiye gelecek" dedi.

Antalya Valisi Münir KaraloÄŸlu, kurumlarda sabah mesaisinde kahvaltÄ± yapÄ±lmasÄ±na tepki göstererek, "Kurumlarda kahvaltÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± bugünden sonra yasaklÄ±yoruz. Bundan sonra herkes kahvaltÄ±sÄ±nÄ± evinde yapÄ±p mesaiye gelecek." dedi.

Vali KaraloÄŸlu, Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü Konferans Salonu'ndaki 2018 yÄ±lÄ± 4. Ä°l Koordinasyon Kurulu ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸtu.

Kamu, kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n, vatandaÅŸa sunulan hizmetle ilgili CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n talimatlarÄ± sonucu bir genelge hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± belirten KaraloÄŸlu, söz konusu genelgeyi kaymakamlÄ±klara gönderdiklerini aktardÄ±.

'Bugün git yarÄ±n gel' anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n son bulacaÄŸÄ±nÄ± belirten KaraloÄŸlu, "VatandaÅŸ bize müracaat ettiÄŸinde, 'Ben bilmem mevzuat hazretleri bilir, ben deÄŸil yan masada arkadaÅŸ bilir' anlayÄ±ÅŸÄ±ndan vazgeçeceÄŸiz. Kendi iÅŸimiz gibi vatandaÅŸÄ±n iÅŸini takip edip, sonuçlandÄ±racaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

'KAHVALTI YASAÄžI'

Kurumlarda yapÄ±lan sabah kahvaltÄ±larÄ±na iliÅŸkin KaraloÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Kurumlarda sabah mesai baÅŸlÄ±yor, kahvaltÄ± mesaisi de baÅŸlÄ±yor. Kurumlarda kahvaltÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± bugünden sonra yasaklÄ±yoruz. Bundan sonra herkes kahvaltÄ±sÄ±nÄ± evinde yapÄ±p mesaiye gelecek. Mesai baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda, mesai baÅŸlamÄ±ÅŸ olur. Mesai baÅŸladÄ±ktan sonra kurumun bahçesinde, saÄŸÄ±nda solunda, ofiste kahvaltÄ± masalarÄ± kurulup, dakikalarca, saatlerce kahvaltÄ± yapÄ±lmayacak. Bunda her kamu kurumu amirinin dikkatli olmasÄ± lazÄ±m."

SÄ°GARA DÜZENLEMESÄ°

KaraloÄŸlu sigara düzenlemesini de ÅŸu sözlerle anlattÄ±:

"Ä°kinci konu, mesai devam ederken sigara içenler her kafalarÄ±na estiÄŸinde kupalarÄ±nÄ± alÄ±p, binalarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmasÄ±nÄ± doÄŸru bulmuyoruz. Çirkin görüntü oluÅŸturuyor. Mesai saatinde bunu yapmayacaklar. Mesai saati belli, ara verdiÄŸimiz saat belli, o saate kadar memurumuz çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸÄ±mÄ±z mesaisine devam edecek."

Bütün dairelerin kendilerine çeki düzen vermesini isteyen KaraloÄŸlu, vali yardÄ±mcÄ±larÄ± ve kaymakamlarÄ±n daire ziyaretlerinde öncelikli olarak bu konulara dikkat etmeleri gerektiÄŸini ifade etti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 14:22

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