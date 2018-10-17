Åžiddet sÃ¼rerse hekimler iÅŸ bÄ±rakacak

SaÄŸlÄ±kta Åžiddet YasasÄ± TasarÄ±sÄ± iÃ§in Meclisâ€™te gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapmayÄ± planlayan TTB, ÅŸiddet yaÅŸanmasÄ± durumunda da iÅŸ bÄ±rakacaklarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

TTB ve tabip odalarÄ± bir araya gelerek saÄŸlÄ±kta yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n engellenmesi üzerine görüÅŸme gerçekleÅŸtirdi. SaÄŸlÄ±kta Åžiddet YasasÄ± TasarÄ±sÄ±’nÄ±n hayata geçirilmesi için Meclis’te görüÅŸmeler yapacaklarÄ±nÄ± açÄ±klayan hekimler, ‘SaÄŸlÄ±kta Åžiddete KarÅŸÄ± Bildirge’ açÄ±klayarak bundan sonra yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±nda iÅŸ bÄ±rakarak saÄŸlÄ±k hizmetini durduracaklarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Türk Tabipleri BirliÄŸi’nin (TTB), son olarak Dr. Fikret HacÄ±osman’Ä±n öldürülmesinin ardÄ±ndan saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin önlenmesi ve SaÄŸlÄ±kta Åžiddet YasasÄ±’nÄ±n çÄ±karÄ±lmasÄ± talebiyle baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± eylem ve etkinlik programÄ± kapsamÄ±nda tabip odasÄ± baÅŸkanlarÄ± Ankara’da bir araya geldi. TTB'nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± SaÄŸlÄ±kta Åžiddet YasasÄ±nÄ±n bir an önce kanunlaÅŸmasÄ± için Meclis’te görüÅŸmeler gerçekleÅŸtirecek olan TTB yöneticileri ve oda baÅŸkanlarÄ± öncesinde TTB Genel Merkezi binasÄ± önünde ‘SaÄŸlÄ±kta Åžiddete KarÅŸÄ± Bildirge’sini açÄ±kladÄ±. Bildirgeyi açÄ±klayan TTB Merkez Konsey BaÅŸkanÄ± Sinan AdÄ±yaman, saÄŸlÄ±k ortamÄ±nda yaÅŸanan ölümcül ÅŸiddete karÅŸÄ± yetkililer tarafÄ±ndan hiçbir önlem alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, 2013 yÄ±lÄ±nda Meclis'te toplanan araÅŸtÄ±rma komisyonunun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporun 5 yÄ±ldÄ±r gereklerinin yerine getirilmediÄŸini kaydetti.

Bu sistem saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti kÃ¶rÃ¼klÃ¼yor

‘SAÄžLIK HÄ°ZMETÄ°NÄ° DURDURACAÄžIZ’

AdÄ±yaman, bundan sonra yaÅŸanacak ÅŸiddet olaylarÄ±nda olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k kurumunda saÄŸlÄ±k hizmetinin duracaÄŸÄ±nÄ±, ÅŸehirdeki bütün hekim ve saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yetkili aÄŸÄ±zlardan net, kararlÄ± ve sonuç alÄ±cÄ± bir tutum gelinceye kadar iÅŸlerine ara vereceÄŸini, saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete ve seyirci kalanlara karÅŸÄ± iÅŸ bÄ±rakarak “Beyaz Nöbet”e baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. SaÄŸlÄ±k hizmetini üreten tüm hekimleri en küçük saÄŸlÄ±k birimine kadar her yerde yaÅŸanan saÄŸlÄ±ktaki bu ölümcül ÅŸiddet karÅŸÄ±sÄ±nda kararlÄ±lÄ±k göstermeye çaÄŸÄ±ran AdÄ±yaman, benzer ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n yaÅŸanmamasÄ± için 5 yÄ±ldÄ±r Meclis'te bekletilen ‘SaÄŸlÄ±kta Åžiddet Yasa TasarÄ±sÄ±'nÄ±n kabul edilmesi için ‘Beyaz Nöbet’ eylemleri çaÄŸrÄ±sÄ±na uymaya davet etti.

SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± yasa iÃ§in nÃ¶bet baÅŸladÄ±

ÅžÄ°DDETÄ° ORTADAN KALDIRMAK Ä°ÇÄ°N ÇAÄžRI

Hükümet yetkililerine ve muhalefet partilerine de seslenen AdÄ±yaman, baÅŸta SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± olmak üzere konunun ilgilisi tüm bürokratlara tarihsel sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Hekimlerin, saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ve hastalarÄ±nÄ±n birbirinin rakibi deÄŸil, ÅŸiddet içermeyen nitelikli saÄŸlÄ±k hizmetinin iki eÅŸit tarafÄ± olduÄŸunu kaydeden AdÄ±yaman, “Nitelikli saÄŸlÄ±k hizmeti ortak talebimiz olduÄŸundan hareketle halkÄ±mÄ±zÄ± da saÄŸlÄ±k ortamÄ±nda ÅŸiddeti ortadan kaldÄ±rmak için bizlerle yan yana olmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Hekimler: Ã–lÃ¼mleri beklemeyin, yasayÄ± Ã§Ä±karÄ±n

SAÄžLIK BAKANI 20 GÜNDÜR RANDEVU VERMÄ°YOR

Öte yandan CHP'nin hekim milletvekillerinden Ali FazÄ±l Kasap, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca'dan saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin önlenmesi ve diÄŸer konularla ilgili görüÅŸmek üzere 20 gün önce randevu talep ettiÄŸini ancak cevap gelmediÄŸini ifade etti. Kasap, “Bir milletvekilinin parti, ÅŸehir ayÄ±rÄ±mÄ± olmaksÄ±zÄ±n bakana ulaÅŸamamasÄ± faciadÄ±r” diyerek bakanÄ±n tutumuna tepki gösterdi.

Kasap, TBMM'de düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Türkiye'de her beÅŸ saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ±ndan üçünün ÅŸiddete maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Åžiddet olaylarÄ±nÄ±n önlenmesi için kanun teklifi verdiklerini ifade eden Kasap, ÅŸiddetin çok yoÄŸun olmasÄ±na raÄŸmen bir kÄ±smÄ±nÄ±n resmiyete yansÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

‘ALO 113 ÇÖZÜM OLMADI’

Kasap, 2012'de saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti en aza indirgemek için Alo 113'ün hayata geçirildiÄŸini anÄ±msatarak bunun çok ciddi yaptÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸiddet sonucunda hekim ve saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na ücretsiz hukuk desteÄŸi verildiÄŸini anlattÄ±.

SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik ÅŸiddetin nedenlerinin baÅŸÄ±nda uzun bekleme sürelerinin geldiÄŸine iÅŸaret eden Kasap, Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütüne göre bir hasta için 20 dakika süre ayrÄ±lmasÄ± gerekirken Türkiye'de bunun 5 dakikaya indirildiÄŸini söyledi.

‘RANDEVU TALEBÄ°MÄ°ZÄ° ÜÇ KEZ YÄ°NELEDÄ°K’

Kasap, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca'dan saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin önlenmesi ve diÄŸer konularla ilgili görüÅŸmek için 20 gün önce bir hekim ve milletvekili olarak randevu talep ettiÄŸini ancak cevap gelmediÄŸini belirtti. Kasap, üç kez bu talebi yinelediklerini dile getirerek “Bir milletvekilinin parti, ÅŸehir ayÄ±rÄ±mÄ± olmaksÄ±zÄ±n bakana ulaÅŸamamasÄ± faciadÄ±r. Bir milletvekili SaÄŸlÄ±k BakanÄ±'na ulaÅŸamÄ±yor” diye konuÅŸtu. (Ankara/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 14:54

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