Dikili'de bir okulda 20 tuvalet var ama tuvaletlerin kapÄ±sÄ± yok

EÄŸitim Sen Dikili TemsilciliÄŸi, Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencilerin sorunlarÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

EÄŸitim Sen Dikili TemsilciliÄŸi, Atatürk MeydanÄ±’nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla eÄŸitimin ve öÄŸretmenlerin sorunlarÄ±na dikkat çekerek, Dikili’de okullardaki temizlik ve personel eksikliÄŸinin maddi yükünün veli ve öÄŸretmenlerin sÄ±rtÄ±na yüklenerek velilerden para istenmesine tepki gösterdi. AyrÄ±ca EÄŸitim Sen açÄ±klamasÄ±nda tadilatÄ± bitmeyen bir okulda iki haftadÄ±r tuvaletlerin kullanÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±na da dikkat çekildi.

TEMÄ°ZLÄ°K PERSONELÄ° EKSÄ°K

Atatürk MeydanÄ±’nda yapÄ±lan açÄ±klamada konuÅŸan EÄŸitim Sen Ä°zmir 2 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± Hasan Ali KÄ±lÄ±ç, bir eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n daha sorunlarla baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na çekerek “Her yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da okullarÄ±n temizlik personeli eksikliÄŸi ve yetersizliÄŸi ile açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Okullara yeterli bütçenin ayrÄ±lmamasÄ± ve yeterli personelin görevlendirilmemesinin sorumlusu sanki öÄŸrenciler ve öÄŸretmenlermiÅŸ gibi hem öÄŸretmenlerden hem de velilerden para talep edilmektedir” dedi. Dikili’de Atatürk Ä°lköÄŸretim Okulu’nda tadilatÄ±n zamanÄ±nda yapÄ±lmamasÄ±ndan dolayÄ± ilk iki hafta tuvaletlerin kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve okulda hala 20 tuvaletin kapÄ±larÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KÄ±lÄ±ç “Ä°kili eÄŸitim öÄŸretimden tam gün eÄŸitime geçiÅŸte gerekli tedbirler alÄ±nmadan oldu bittiye getirildiÄŸi için bina yetersizliÄŸi günü kurtarma anlayÄ±ÅŸÄ± ile giderilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmakta bu da sorunlarÄ± arttÄ±rmaktadÄ±r” diye konuÅŸtu. KÄ±lÄ±ç, tüm bu sebepleren dolayÄ± Dikili’de 20’den fazla öÄŸretmenin norm fazlasÄ± haline getirildiÄŸini ve bu öÄŸretmenlerin resmen ilçe milli eÄŸitimin inisiyatifine bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak “Ä°lçedeki okul-bina yetersizliÄŸi nedeniyle öÄŸrenciler ilçedeki ve ilçe dÄ±ÅŸÄ±ndaki özel okullara gitmek zorunda kalmaktadÄ±r” dedi.

‘ÖÄžRTEMEN BOYUN EÄžMEZ, DERS VERÄ°R’

Niteliksiz yöneticilerin nitelikli öÄŸretmenleri yönetemediÄŸine vurgu yapan KÄ±lÄ±ç, “Son günlerde içimizi acÄ±tan en büyük problemlerden biri de öÄŸretmenlerin köleleÅŸtirilmeye, itaat etmeye, liyakatsiz idarecilerin keyfine bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±dÄ±r. Okul idarecilerinin liyakat ile deÄŸil de mülakat ile görevlendirilmeleri, niteliksiz yöneticilerin nitelikli öÄŸretmenleri yönetememesine, okullardaki iÅŸ barÄ±ÅŸÄ± ve huzurun bozulmasÄ±na ‘mutsuz öÄŸretmen-mutsuz öÄŸrenci-mutsuz okul’ sonucuna neden olmaktadÄ±r” dedi.

KÄ±lÄ±ç son olarak ÅŸunlarÄ± kaydetti: “Liyakatsiz yöneticilerin bir baÅŸka uygulamasÄ± da; orta-hafif derece zihinsel engelli öÄŸrencilere matematik uygulamalarÄ±, bilim uygulamalarÄ±, okur – yazarlÄ±k becerileri gibi dersler veliden ve sÄ±nÄ±f rehber öÄŸretmenden habersiz, zorla seçtirilmiÅŸtir. Bundaki tek amaç öÄŸretmenleri itaate zorlamak. Buradan sesleniyoruz. ÖÄŸretmen boyun eÄŸmez, öÄŸretmen ders verir. Gerekirse bu niteliksiz yöneticilere de ders verecektir.” (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 14:14

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