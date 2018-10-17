Ã‡in ile Almanya arasÄ±ndaki yatÄ±rÄ±mlar 40 milyar dolarÄ± aÅŸÄ±yor

Ã‡in Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡in ile Almanya arasÄ±nda yapÄ±lan iki yÃ¶nlÃ¼ yatÄ±rÄ±mlarÄ±n tutarÄ±nÄ±n 40 milyar dolarÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Çin ile Almanya arasÄ±nda yapÄ±lan iki yönlü yatÄ±rÄ±mlarÄ±n tutarÄ±nÄ±n 40 milyar dolarÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klandÄ±. Çin UluslararasÄ± Radyosu’nun haberine göre, iki taraf arasÄ±ndaki ticaret hacmi 2017’de 168.1 milyar dolara ulaÅŸtÄ±. Bu rakam, Çin’in Avrupa ile ticaretinin yüzde 30’unu karÅŸÄ±lamakta. Çin, iki yÄ±l üst üste Almanya’nÄ±n en büyük ticari partneri oldu.

Çin’in tüketim piyasasÄ±nÄ±n “patlama” yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen haberde, Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ülkedeki yabancÄ± giriÅŸimlerin haklarÄ±nÄ± daha da geniÅŸletme çabasÄ± gösterdiÄŸi belirtildi.

Alman Ticaret ve YatÄ±rÄ±m AjansÄ±na göre Çin, 2013’en bu yana, Alman elektronik endüstrisinde en büyük yatÄ±rÄ±m kaynaÄŸÄ± olmuÅŸ bulunuyor. Bu yatÄ±rÄ±m projeleri endüstrinin pek çok üretim ve ArGe alanÄ±nÄ± kapsÄ±yor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 14:08

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