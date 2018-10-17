Altanlar ve NazlÄ± IlÄ±cak'Ä±n cezasÄ±nÄ±n gerekÃ§esi aÃ§Ä±klandÄ±

Altanlar ve NazlÄ± IlÄ±cak'Ä±n cezasÄ±nÄ±n gerekÃ§eleri aÃ§Ä±klandÄ±: Darbeyi Ã¶nceden bilmek, subliminal mesaj vermek, darbeye zemin hazÄ±rlamak...

Altanlar ve NazlÄ± IlÄ±cak'Ä±n cezasÄ±nÄ±n gerekçesi açÄ±klandÄ±. Mahkeme 'Darbeyi önceden bilmek, subliminal mesaj vermek, darbeye zemin hazÄ±rlamak' suçlamalarÄ±nÄ± sÄ±raladÄ±.

15 Temmuz darbe giriÅŸimini önceden bildikleri iddiasÄ±yla “anayasayÄ± ihlal” suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve NazlÄ± IlÄ±cak’Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 kiÅŸiye verilen cezanÄ±n gerekçesi açÄ±klandÄ±.

AA'nÄ±n haberine göre Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi (Ä°stinaf) 2. Ceza Dairesi'nin 42 sayfalÄ±k gerekçeli kararÄ±nda "Terör örgütüyle iltisakÄ± sabit olan medya unsurlarÄ±nÄ±n, darbe giriÅŸimi öncesinde, örgüt faaliyetlerini önceden ima eden, haber veren yazÄ±lar yazarak darbeye toplumsal zemin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±, giriÅŸimin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gün ise bu darbe giriÅŸiminin FETÖ/PDY silahlÄ± terör örgütüyle ilgisinin olmadÄ±ÄŸÄ±, silahlÄ± kuvvetler içindeki baÅŸka gruplarca gerçekleÅŸtirildiÄŸi ÅŸeklinde söylemlerde bulunarak hedef saptÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadeleri yer aldÄ±.

Ahmet ve Mehmet Altan ile NazlÄ± IlÄ±cak’Ä±n 15 Temmuz'un bir gün öncesinde Can Erzincan TV’de darbenin artÄ±k kaçÄ±nÄ±lmaz olduÄŸu yönünde konuÅŸmalar yaptÄ±klarÄ± ve mesaj verdikleri iddia edildi. Gerekçeli kararda, sanÄ±klarÄ±n darbe çaÄŸrÄ±ÅŸÄ±mÄ±yla sübliminal mesaj içeren söylemlerde bulunduklarÄ±, darbeye toplumsal zemin hazÄ±rladÄ±klarÄ±, darbeyi övücü söylem ve açÄ±klamalarda bulunduklarÄ± suçlamalarÄ± yer aldÄ±.

Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin gerekçeli kararÄ±nda, bu nedenlerle tutuksuz sanÄ±k Mehmet Altan ile tutuklu sanÄ±klar NazlÄ± IlÄ±cak, Ahmet Altan, Fevzi YazÄ±cÄ±, Åžükrü TuÄŸrul ÖzÅŸengül ve Yakup ÅžimÅŸek hakkÄ±nda, Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince "anayasayÄ± ihlal" suçundan verilen aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezalarÄ±nÄ±n onanmasÄ±na karar verildiÄŸi kaydedildi. (HABER MERKEZÄ°)

Altanlar ve IlÄ±cak iÃ§in aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet kararÄ± onandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 14:04

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