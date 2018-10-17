AB halkÄ±nÄ±n yÃ¼zde 22,5'i yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nda

AB Ã¼lkelerine iliÅŸkin yoksulluk verileri aÃ§Ä±klandÄ±. Buna gÃ¶re yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸayanlarÄ±n oranÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu Ã¼lke Bulgaristan.

Avrupa BirliÄŸi ülkelerinde yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n yüzde 22,5'i yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nda. Avrupa Ä°statistik Ofisi'nin (Eurostat) yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± verilere göre, AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yüzde 22,5'i yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunuyor. Bu oran kadÄ±nlarda yüzde 23,3, erkeklerde ise yüzde 21,6 olarak belirlendi.

Yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸayanlarÄ±n oranÄ±nÄ±n en yüksek olduÄŸu ülkeler yüzde 38,9 ile Bulgaristan, yüzde 35,7 ile Romanya ve yüzde 34,8 ile Yunanistan oldu. Yüzde 12,2 ile Çekya, yüzde 15,7 ile Finlandiya ve yüzde 16,3 ile Slovakya ise yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±ndaki vatandaÅŸ oranÄ±nÄ±n en düÅŸük olduÄŸu ülkeler olarak sÄ±ralandÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 14:03

www.evrensel.net