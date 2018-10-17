Tasarruf tedbirleri hastalarÄ± vurdu: Ä°thal ilaÃ§ bulunamÄ±yor

Ä°zmir EczacÄ± OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Tuncay SayÄ±lkan, bir sÃ¼redir eczanelerin ithal ilaÃ§ bulmakta zorlandÄ±klarÄ±nÄ±, bu nedenle tedavilerin aksadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Türkiye genelinde uzun süredir bazÄ± ilaçlarÄ± bulmakta sorun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ä°zmir EczacÄ± OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Tuncay SayÄ±lkan, yaÅŸamsal öneme sahip ilaçlara ulaÅŸÄ±mÄ±n zorlaÅŸmasÄ±nÄ±n halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tedavi süreçlerini olumsuz etkilediÄŸini söyledi. SayÄ±lkan, ilaçlara alternatif gibi sunulan ve internetten reklamÄ± yapÄ±larak satÄ±lan ürünlerin insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na ciddi bir tehdit oluÅŸturduÄŸuna da dikkat çekti. Ä°zmir EczacÄ± OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Tuncay SayÄ±lkan, tasarruf öncelikli politikalar sonucunda eczanelerdeki ekonomik sorunlarÄ±n her geçen gün biraz daha arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bazÄ± ilaçlarÄ±n bulunamaz hale geldiÄŸini dile getirdi.

'SABÄ°T AVRO KURU ÜLKE GERÇEKLERÄ°NE GÖRE DÜZENLENSÄ°N'

Özellikle yaÅŸamsal öneme sahip ithal ilaçlarda belli dönemlerde ciddi sorunlar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken SayÄ±lkan, “BazÄ± ilaçlar zor bulunurken yeni nesil ilaçlar için baÅŸvuru bile yapÄ±lmÄ±yor. Ä°laca ulaÅŸÄ±mÄ± engelleyen bu durum halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tedavi süreçlerini olumsuz etkiliyor. Sorunun acilen ortadan kaldÄ±rÄ±labilmesi için ilaç fiyat kararnamesinin ivedilikle deÄŸiÅŸmesi ve uygulanan sabit avro kurunun ülke gerçeklerine uygun olarak gözden geçirilmesi gerekiyor” dedi.

Ä°NTERNETTEN Ä°LAÇ SATIÅžINA TEPKÄ°

Ä°nternet üzerinden satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan ilaçlarla ilgili de tepkisini dile getiren SayÄ±lkan, insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hiçe sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Oda BaÅŸkanÄ± Tuncay SayÄ±lkan, eczane dÄ±ÅŸÄ±nda özellikle de internetten reklamÄ± yapÄ±larak fütursuzca satÄ±lan ürünlerin ciddi bir tehdit oluÅŸturduÄŸunu ifade ederek, “CaydÄ±rÄ±cÄ± cezalar ve aÄŸÄ±r yaptÄ±rÄ±mlar olmadÄ±ÄŸÄ± için insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hiçe sayanlar, sadece para kazanmaya odaklÄ± faaliyetlerine ne yazÄ±k ki devam ediyor. Bu konuda da aÄŸÄ±r yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n getirilmesi gerektiÄŸini düÅŸünüyorum. Ä°nsan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ticarete kurban edilecek kadar ucuz olmamalÄ±. Ä°laçta yanÄ±ltÄ±cÄ± reklamlar da halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit etmektedir. Ä°laçta reklam yasaklanmalÄ± ve insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrudan ilgilendiren tüm ürünler SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca ruhsatlandÄ±rÄ±lmalÄ±. Ä°laçlar sadece eczanelerden ve eczacÄ± danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nda hastalara sunulmalÄ±, insanlarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± riske atÄ±lmamalÄ±dÄ±r” diye konuÅŸtu.

ECZACILIK FAKÜLTESÄ° SAYISINDA ARTIÅž

BaÅŸkan SayÄ±lkan sayÄ±sÄ± her geçen yÄ±l hÄ±zla artan eczacÄ±lÄ±k fakültelerinin de mesleÄŸin geleceÄŸi için olumsuzluklara neden olduÄŸunu ileri sürdü. Yurdun dört bir yanÄ±nda yeterli akademisyen kadrosu bulunmayan ya da uygun fiziki koÅŸullara sahip olmayan binalarda eczacÄ±lÄ±k eÄŸitimi verildiÄŸini dile getiren SayÄ±lkan, “Hiç de gerek olmadÄ±ÄŸÄ± halde Ä±srarla yeni eczacÄ±lÄ±k fakültesi açÄ±lmasÄ±nÄ±n mantÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamak mümkün deÄŸil. KaldÄ± ki yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan ve denklik sorunu olmayan fakülteleri de hesaba kattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda mesleÄŸin deÄŸersizleÅŸtirilmesi ve iÅŸsizlik sorunu çok uzak deÄŸildir” dedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 13:18

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