ErdoÄŸan, ODTÃœ'lÃ¼ Ã¶ÄŸrencilerle ilgili ÅŸikayetinden vazgeÃ§ti

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ODTÃœ mezuniyet tÃ¶reninde pankart aÃ§an Ã¶ÄŸrenciler hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davadaki ÅŸikayetinden vazgeÃ§ti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Orta DoÄŸu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreninde pankart açan öÄŸrenciler hakkÄ±nda açÄ±lan davadaki ÅŸikayetinden vazgeçti.

ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± Hüseyin AydÄ±n'Ä±n, Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesine gönderdiÄŸi "ÅŸikayetten vazgeçmeye" iliÅŸkin dilekçede, "SanÄ±klarÄ±n eylem nedeniyle üzüntü ve özür içeren beyanlarÄ±, genç ve öÄŸrenci oluÅŸlarÄ± da dikkate alÄ±narak, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan, sanÄ±klarla ilgili vaki ÅŸikayetimizden feragat edilmesi talimatÄ± verilmiÅŸtir” ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, geçlerin siyasetle ve ülke sorunlarÄ±yla ilgilenmelerinden büyük memnuniyet duyduÄŸu belirtilen dilekçede, “Bu çerçevede baÅŸta seçilme yaÅŸÄ±nÄ±n 18'e indirilmesi de dahil olmak üzere gençlerimizin ülke yönetimine katÄ±lÄ±mÄ± hususunda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n liderliÄŸinde yapÄ±lan reformlar milletimizin dahilindedir” denildi.

Gençlerin düÅŸüncelerini ifade ederken "bir kÄ±sÄ±m marjinal gruplara ve sorumsuz siyasilere özenerek hakarete tevessül etmesinin", CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n tasvip edeceÄŸi bir hal olmadÄ±ÄŸÄ± ifade edilen dilekçede, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, gençlerimizin eÄŸitim gördükleri alanda ülkemize sadakatla hizmet etmelerini, siyaset ve diÄŸer alanlarda düÅŸüncelerini açÄ±klarken de hakarete tevessül etmeden sorumlu ve nezih bir üslup benimsemelerini ümit ve arzu etmektedir." görüÅŸüne yer verildi.

Dilekçede, sanÄ±klar hakkÄ±nda ÅŸikayetten vazgeçildiÄŸi ve davaya katÄ±lma talebinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (AA)

ODTÃœ'de 'ErdoÄŸan karikatÃ¼rÃ¼ pankartÄ±' gÃ¶zaltÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kseldi

ErdoÄŸan, 'Tayyipler Alemi' pankartÄ± aÃ§an ODTÃœ'lÃ¼lerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 13:07

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