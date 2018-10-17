BMâ€™den Filistinâ€™e â€˜Ã¼ye Ã¼lke gibi hareket etmeâ€™ hakkÄ±

BM Ã¼yesi olmayan Filistin, G77+Ã‡in Grubu adÄ±na aÃ§Ä±klama yaparken, teklifler sunarken â€˜Ã¼ye Ã¼lke gibiâ€™ hareket edebilecek. ABD ise karara karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin’in gelecek yÄ±l, geliÅŸmekte olan ülkelerin oluÅŸturduÄŸu G77+Çin Grubu’nun baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmasÄ±na destek veren kararÄ± kabul etti.

Filistin’in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin karar tasarÄ±sÄ±na BM Genel Kurulunda yapÄ±lan oylamada 146 üye “evet” dedi. ABD, Ä°srail ve Avustralya karara karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±. 193 üyeli Genel Kuruldaki oylamada 15 ülke çekimser kaldÄ±, 29 ülke ise oy vermedi.

ÜYE GÄ°BÄ° HAREKET ETME HAKKI

Kararla, BM üyesi olmayan Filistin, G77+Çin Grubu adÄ±na açÄ±klama yaparken, teklifler sunarken “üye ülke gibi” hareket edebilecek ve cevap verme hakkÄ±nÄ± kullanabilecek.

Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, kararÄ±n kabul edilmesinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Filistin, G77+Çin Grubu çÄ±karlarÄ±nÄ± temsil etmek, savunmak ve bu güvene layÄ±k olduÄŸunu kanÄ±tlamak için hiçbir çabayÄ± boÅŸa çÄ±karmayacak” dedi.

ABD OYLAMAYA KARÅžI ÇIKTI

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaparak, ülkesinin Filistin’i devlet olarak tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu oylamaya da karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BM’nin bazÄ± Filistinli liderlerin doÄŸrudan barÄ±ÅŸ müzakereleri olmadan hedeflerini ilerletebildikleri yönündeki yanÄ±lsamayÄ± teÅŸvik ederek “hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±” ve barÄ±ÅŸa yönelik umutlarÄ± “baltaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±” savunan Haley, “AslÄ±nda, bugünkü oylama Filistin halkÄ±na hiçbir ÅŸekilde yardÄ±m etmiyor” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Kurulu 2012’de Filistin’in “gözlemci kuruluÅŸ” olan statüsünün “üye olmayan gözlemci devlet” statüsüne yükseltilmesine karar vermiÅŸti. Bu kararla, Filistin BM Genel Kurulundaki bazÄ± oylamalara ve BM bünyesindeki uluslararasÄ± örgütlere katÄ±lma hakkÄ± kazanmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 12:13

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