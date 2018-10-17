CHP'li BaÅŸarÄ±r, alÄ±konulan Ã–DP'lileri bakana sordu

Ã–DP'li 2 Ã¼yenin Ankaraâ€™da MÄ°T, Ä°zmirâ€™de ise TEM kimliÄŸi gÃ¶steren ÅŸahÄ±slarca alÄ±konulmasÄ± Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±ndÄ±.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir BaÅŸarÄ±r, Özgürlük ve DayanÄ±ÅŸma Partisi'nin (ÖDP) 2 üyesinin Ankara’da MÄ°T, Ä°zmir’de ise TEM kimliÄŸi gösteren ÅŸahÄ±slarca alÄ±konulmasÄ±nÄ± Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±.

ÖDP üyelerinin alÄ±konulmasÄ±nÄ± Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu'ya soran BaÅŸarÄ±r, “Ankara’da bir üyelerinin ifade iÅŸlemi gerekçe gösterilerek, hiçbir resmi iÅŸlem yapÄ±lmadan karakola götürme bahanesiyle alÄ±konulduÄŸu ve MÄ°T kimliÄŸi gösteren kiÅŸilerin de alÄ±konulan ÖDP üyesinden MYK üyeleri hakkÄ±nda bilgi istediÄŸi”ni söyledi.

Soylu'ya olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±p baÅŸlatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± soran BaÅŸarÄ±r, iddia doÄŸru ise gerekçesinin ne olduÄŸunun açÄ±klanmasÄ±nÄ± istedi. BaÅŸarÄ±r, “MÄ°T neden ÖDP yöneticileri ile ilgili bilgi toplamak istemektedir? MÄ°T’in elinde yeteri kadar bilgi yok mudur? MÄ°T parti yöneticileri ile ilgili bilgileri parti üyelerini tehdit ederek mi toplamaktadÄ±r?” sorularÄ±na yanÄ±t istedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 11:52

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