ÅžarkÄ±cÄ± Berkay'Ä± darbettiÄŸi ve Berkay'Ä±n eÅŸini taciz ettiÄŸi suÃ§lamasÄ±yla hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlananÂ Arda Turan, 30 Ocak'ta hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.

Ä°stanbul Emirgan'da bir mekanda ÅžarkÄ±cÄ± Berkay’Ä± darbeden ve Berkay’Ä±n eÅŸini taciz ettiÄŸi iddia edilen Futbolcu Arda Turan olayÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rlanan iddianame, Ä°stanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan kabul edildi. Mahkeme, taraflarÄ±n karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± duruÅŸma tarihini de 30 Ocak 2019 tarihi olarak belirledi.

DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ailenin KorunmasÄ± ve KadÄ±na KarÅŸÄ± Åžiddetin Önlenmesi Bürosu SavcÄ±sÄ± Ä°brahim Bozkurt tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, ÅŸarkÄ±cÄ± Berkay'Ä±n eÅŸi Özlem Åžahin "müÅŸteki", futbolcu Arda Turan ve ÅŸarkÄ±cÄ± Berkay Åžahin ise "müÅŸteki-ÅŸüpheli" sÄ±fatÄ±yla yer alÄ±yor.

Ä°ddianamede, Arda Turan hakkÄ±nda "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Korku, kaygÄ± veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateÅŸ etme", "RuhsatsÄ±z ateÅŸli silahlarla mermileri satÄ±n alma veya taÅŸÄ±ma veya bulundurma" suçlarÄ±ndan 3 yÄ±l 3 aydan 12 yÄ±l 6 aya kadar hapis cezasÄ± isteniyor. Berkay Åžahin hakkÄ±nda ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor. (HABER MERKEZÄ°)

Arda Turan'Ä±n Berkay'Ä± darbettiÄŸi gecenin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Arda Turan hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±, 12,5 yÄ±l hapsi isteniyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 11:20

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