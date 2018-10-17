DSÄ°'den su hizmeti almayan Ã§iftÃ§iden 'Su kullanÄ±m parasÄ±' istendi

Manisa'da çiftçilik yapan Ahmet Uysal, arazisini Devlet Su Ä°ÅŸlerinden hehangi bir hizmet almadan kendi imkanlarÄ± ile sulamasÄ±na raÄŸmen "Su kullanÄ±m parasÄ±" adÄ± altÄ±nda kendisinden ücret talep edilmesi üzerine yargÄ±ya baÅŸvurdu.

Manisa'nÄ±n Åžehzadeler ilçesinde çiftçilik yapan Ahmet Uysal adlÄ± yurttaÅŸ, arazilerini kendi imkanlarÄ±yla suladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip herhangi bir hizmet alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ettiÄŸi Devlet Su Ä°ÅŸleri'ne (DSÄ°) baÄŸlÄ± Gediz Sulama BirliÄŸinin "Su kullanÄ±m parasÄ±" adÄ± altÄ±nda haksÄ±z ücret talep ettiÄŸi gerekçesiyle yargÄ±ya baÅŸvurdu. Ä°lk duruÅŸmasÄ± görülen dava, arazideki su kuyularÄ±nÄ±n Ahmet Uysal'a ait olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlenmesi için ertelendi.

Çiftçi Ahmet Uysal, arazisinde kendi imkanlarÄ±yla sondaj kuyusu açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Devlet Su Ä°ÅŸlerine baÄŸlÄ± Gediz Sulama BirliÄŸinin herhangi bir katkÄ±sÄ± olmamasÄ±na raÄŸmen dönüm baÅŸÄ±na 5 lira su kullanÄ±m ücreti talep ettiÄŸini belirterek konuyu yargÄ±ya taÅŸÄ±dÄ±. Ahmet Uysal, DSÄ°'nin ücret talep etmemesini, eÄŸer ediyorsa sondajÄ±, elektriÄŸi ve diÄŸer giderleri birliÄŸin karÅŸÄ±lamasÄ±nÄ± istedi. Konuyla ilgili açÄ±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda hakim, DSÄ°'ye yazÄ± yazÄ±larak dava konusu taÅŸÄ±nmazlarda bulunan kuyularÄ±n ruhsatlarÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ±, varsa birer suretlerinin gönderilmesini istedi. TanÄ±klarÄ±n dinlenilmesi talebini kabul etmeyerek duruÅŸmayÄ± 10 Ocak 2019 tarihine erteledi.

'SULAMA BÄ°RLÄ°ÄžÄ° SU GETÄ°RDÄ° DE BÄ°Z MÄ° SULAMADIK?'

DuruÅŸma sonrasÄ± açÄ±klama yapan Ahmet Uysal, "Arazilerimiz Gediz Sulama BirliÄŸinin sulama havzasÄ±nda bulunuyor ancak birlik, arazilerimizin yüzde 80'nine su yetiÅŸtiremiyor. Su getiremediÄŸi bölgelerde, bizler kendi imkanlarÄ±mÄ±zla sulama yapÄ±yoruz. Sondaj, artezyen ve elektrik aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tapulu kuyularÄ±mÄ±z için ise bizden para almaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Sulama sahasÄ±nda bulunmak, avantaj olmasÄ± gerekirken dezavantaja dönüÅŸüyor. Sulama ÅŸebekesinin dÄ±ÅŸarÄ±sÄ±nda olan kiÅŸilere herhangi bir para cezasÄ± uygulanmÄ±yor. Böyle adalet olmaz. Ben bu davayÄ±, diÄŸer maÄŸdur vatandaÅŸlarÄ± kurtarmak adÄ±na sembolik olarak açtÄ±m. Sulama birlikleri bize hizmet vermemesine raÄŸmen su kullanÄ±m parasÄ± almaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Sulama birliÄŸi bize su getirdi de biz mi sulamadÄ±k? Hukuki süreç devam ediyor. 30 dönüm baÄŸÄ±m, 200 dönüm arazim var. BunlarÄ±n 100 dönümünü yeraltÄ± su kaynaklarÄ±yla suluyorum. YÄ±llarca masraf edip bir sürü borca girdim. OnlarÄ± ödemekle meÅŸgulüm, çünkü arazime yatÄ±rÄ±m yaptÄ±m. Benden böyle bir parayÄ± talep ediyorsan bana sulama imkanÄ± vermelisin. Su yetiÅŸtiremiyorsan, sen sondajÄ± çak, o zaman bizden gel verdiÄŸin suyun parasÄ±nÄ± al. Burada bir düzensizlik var. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen bu iÅŸlere yardÄ±mcÄ± olsunlar" dedi.

DSÄ° yetkilileri ise konuyla ilgili resmi yazÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hukuki sürecin kurum avukatlarÄ± tarafÄ±ndan yürütüldüÄŸünü bildirdi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 11:26

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