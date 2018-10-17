SÃ¼tlÃ¼ce'de Ã§Ã¶ken binanÄ±n sakinlerinden Arda Turan iÃ§in suÃ§ duyurusu

Ä°stanbul SÃ¼tlÃ¼ce'de yÄ±kÄ±lan ErtÃ¼rk ApartmanÄ± sakinleri Arda Turan ve kardeÅŸi Okan Turan hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.

Sütlüce'de Arda Turan'Ä±n yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± otel inÅŸaatÄ±nÄ±n temel kazma çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle binalarÄ± çöken Ertürk ApartmanÄ± sakinleri, zararlarÄ± karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ± için Arda Turan ve kardeÅŸi Okan Turan hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa suç duyurusunda bulundu.

Ä°stanbul Sütlüce'de geçtiÄŸimiz Temmuz ayÄ±nda Ä°mrahor Caddesi üzerinde bulunan bir temel açma çalÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda toprak kaymasÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸ, tahliye edilen 4 katlÄ± Ertürk ApartmanÄ± çökmüÅŸtü. Bina sahibi çökmeye, yan parseldeki otel inÅŸaatÄ±nÄ±n neden olduÄŸunu savunuyor. Projenin sahibi futbolcu Arda Turan ise kamuoyuna yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yaÄŸmur sonrasÄ± yaÅŸanan çökme nedeniyle yÄ±kÄ±mÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Turan, araziyle ilgili tüm iÅŸlemlerin yasalara uygun olduÄŸunu, ruhsatsÄ±z ve hukuksuz en ufak bir ÅŸeyin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Bina sakinleri ise geçtiÄŸimiz günlerde Arda Turan ile kardeÅŸi Okan Turan hakkÄ±nda Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suç duyurusunda bulundu.

ÇiÄŸdem YÄ±lmaz'Ä±n Milliyet'teki haberine göre, en kÄ±sa zamanda Arda Turan'a tazminat davasÄ± da açacaklarÄ±nÄ± belirten bina sakinlerinden Orhan Dal, "Biz dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ktan 10 dakika sonra bina çöktü. Ölümden döndük ve buna sebep olan ise yan taraftaki inÅŸaattÄ±. EÄŸer istinat duvarÄ±nÄ±n altÄ± boÅŸaltÄ±lmasaydÄ± bina çökmeyecekti. Ama buna raÄŸmen ne maddi zararÄ±mÄ±z karÅŸÄ±landÄ± ne de bu insanlar bize bir geçmiÅŸ olsun dedi. Biz uzunca bir süre bekledik ama kimseden ses çÄ±kmayÄ±nca, 5 kiracÄ± gidip suç duyurusunda bulunduk" dedi.

BeyoÄŸlu SÃ¼tlÃ¼ce'deki toprak kaymasÄ± sonrasÄ± 4 katlÄ± bina Ã§Ã¶ktÃ¼

'MAL VARLIÄžINI Ä°STEMÄ°YORUZ, ZARARI ÖDESÄ°N'

Bina sahibi Emin Ertürk de Arda Turan hakkÄ±nda tazminat davasÄ± açacaÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Bu konu masada halledilebilirdi. Kimse Arda Turan'Ä±n mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± istemiyor. Sadece verdiÄŸi maddi zararÄ± ödemesini bekliyorduk. Ama arayÄ±p bir ‘geçmiÅŸ olsun' bile demedi. Arda Turan'Ä±n bir yardÄ±mcÄ±sÄ± arayÄ±p ‘Size döneceÄŸim' dedi ama o günden beri ses çÄ±kmadÄ±. KaldÄ± ki bu inÅŸaat baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda biz Arda Turan'Ä±n babasÄ±na ulaÅŸtÄ±k ve inÅŸaatÄ±n bu ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± durumunda büyük zararlar yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± söyledik. ArsayÄ± aldÄ±klarÄ±nda orada zaten bir istinat duvarÄ± vardÄ±. Ve yeni bir istinat duvarÄ± yapÄ±lmadan, 23 yÄ±llÄ±k istinat duvarÄ±nÄ±n olduÄŸu yerde yerin 4-5 metre altÄ±na kadar kazÄ± yapÄ±ldÄ±. Böyle bir mühendislik hatasÄ± olur mu? YaÄŸmur bahane edilmesin. Bizim beklediÄŸimiz tek ÅŸey insanlÄ±ktÄ±. Arda Turan BaÅŸakÅŸehirspor'dan helallik isteyeceÄŸine, zarar uÄŸrattÄ±ÄŸÄ± kiracÄ±larÄ±mdan helallik istesin." (HABER MERKEZÄ°)

SÃ¼tlÃ¼ce raporu: Ã‡Ã¶kÃ¼ntÃ¼nÃ¼n sorumlusu yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava deÄŸil

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 10:53

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