ABD'li rahip Brunson'Ä±n avukatÄ± hapis cezasÄ± kararÄ±na itiraz etti

ABD'li rahip Andrew Brunson'Ä±n avukatÄ± 3 yÄ±l 1 ay 15 gÃ¼n hapis cezasÄ± kararÄ±na itiraz etti.

Türkiye'de 3 yÄ±ldan fazla hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan ve ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lan ABD'li rahip Andrew Brunson'Ä±n avukatÄ± Ä°smail Cem Halavurt, müvekkili hakkÄ±ndaki karara itiraz etti. Avukat Halavurt, Brunson'Ä±n beraatÄ±nÄ± talep etti.

DW Türkçe'nin aktardÄ±ÄŸÄ± habere göre Türkiye'de yaklaÅŸÄ±k bir buçuk yÄ±l cezaevinde, ardÄ±ndan da iki buçuk ay kadar ev hapsinde kalmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 3 yÄ±l 1 ay 15 gün hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan ABD'li rahip Andrew Brunson'Ä±n avukatÄ± Ä°smail Cem Halavurt, mahkeme kararÄ±na itirazda bulundu. Halavurt, müvekkilinin beraatini talep etti.

Ä°zmir'deki geçtiÄŸimiz hafta yargÄ±lanan ABD'li rahip Brunson'a 3 yÄ±l 1 ay 15 gün hapis cezasÄ± veriÅŸmiÅŸti. Ev hapsi ve hakkÄ±ndaki yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± da kaldÄ±rÄ±lan Brunson, hapiste kaldÄ±ÄŸÄ± süre göz önünde bulundurularak serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Brunson ardÄ±ndan ABD'ye dönmüÅŸtü. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 10:54

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