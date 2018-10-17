Ã‡orlu kazasÄ±na neden olan menfezÂ yeni ihalede de yok

Ã‡orlu'da 25 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi kazanÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi menfezin, yeni ihale kapsamÄ±na alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

TekirdaÄŸ Çorlu’da 8 Temmuz'da 25 kiÅŸinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasÄ±na sebep olan 145 yÄ±llÄ±k menfez, kazadan önce iptal edilen ve 16 AÄŸustos’ta açÄ±lan yeni ihalede de kapsam dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±.

BilirkiÅŸi raporunu bir kez daha Meclis gündemine getiren CHP TekirdaÄŸ Milletvekili Ä°lhami Özcan Aygun, bakanlÄ±ÄŸa “Türkiye’nin en büyük tren kazalarÄ±ndan birinin gerçekleÅŸtiÄŸi menfezin, kaza sonrasÄ±nda da kapsam dÄ±ÅŸÄ± tutulmasÄ±nÄ± nasÄ±l açÄ±klÄ±yorsunuz?” sorusunu yöneltti.

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre 33 sayfalÄ±k bilirkiÅŸi raporunda önemli tespitler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Aygun, kazaya sebep olan menfezin günün koÅŸullarÄ±na uymayan ‘kargir’ (taÅŸÄ±yÄ±cÄ± kolon ve kiriÅŸleri olmayan, dayanÄ±ksÄ±z yÄ±ÄŸma yapÄ±, depreme dayanÄ±ksÄ±z) yapÄ±da imal edildiÄŸini ve bunun da raporda belirtildiÄŸini ifade etti.

Aygun, “Bu ihale, zaten kaza öncesinde Haziran 2018’de ödenek yetersizliÄŸi nedeniyle iptal edilmiÅŸtir. Konunun vahim yanÄ±, bilirkiÅŸi raporunda da vurgulandÄ±ÄŸÄ± üzere 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleÅŸen ve 25 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine yol açan kazanÄ±n ardÄ±ndan 16 AÄŸustos 2018 tarihinde çÄ±kÄ±lan yeni ihalede de 161+968’deki menfez kapsam dÄ±ÅŸÄ± tutulmuÅŸtur. ‘14 Demiryolu BakÄ±m MüdürlüÄŸü MÄ±ntÄ±kasÄ± HalkalÄ± MuratlÄ± ArasÄ± Menfez BakÄ±m ve TaÅŸ Duvar Ä°ÅŸleri’ isimli ihalede bile kapsam dÄ±ÅŸÄ± tutulmasÄ±, akÄ±llara durgunluk vericidir.”

Ã‡orlu'da kazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± tren hattÄ±nÄ±n bakÄ±m ihalesi iptal edilmiÅŸ

BakanlÄ±k yetkilileri, Aygun’un iddialarÄ±yla ilgili, HalkalÄ±-MuratlÄ± arasÄ±nda açÄ±lan ihalenin farklÄ± bir güzergâhla ilgili olduÄŸunu belirterek, “KazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± menfezle ilgili ihale açmayÄ± gerektirecek bir durum yok. Söz konusu bölgede gerekli teknik iyileÅŸtirmeler, kazanÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±ldÄ±” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Ã‡orlu tren kazasÄ±nda 'asÄ±l kusurlu' bulunan 4 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

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