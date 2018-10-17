Marmara'ya yaÄŸmur geliyor

Marmara'da saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak bekleniyor.

Marmara genelinde yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak öngörülüyor. DoÄŸu kesimlerde düÅŸük yoÄŸunlukta toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak.

ParçalÄ± yer yer çok bulutlu bölge genelinin yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± olacaÄŸÄ± öngörülüyor.

Bölgenin güney ve doÄŸu kesimlerinde yer yer pus ve sis, doÄŸu kesimlerinde ise düÅŸük yoÄŸunlukta toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± bekleniyor.

RüzgarÄ±n, kuzey ve kuzeydoÄŸu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceÄŸi tahmin edilirken, toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ±nÄ±n sebep olacaÄŸÄ± görüÅŸ mesafesinde düÅŸme, hava kalitesinde azalma, yaÄŸÄ±ÅŸ alan yerlerde çamur ÅŸeklinde yaÄŸÄ±ÅŸ ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± isteniyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 10:21

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