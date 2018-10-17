ï»¿
FotoÄŸraf: Soner Gülezer/DHA
Kocaeli'de iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan servis kaza yaptÄ±: 16 yaralÄ±
17 Ekim 2018 10:01
Kocaeli'de fabrika iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan minibÃ¼s ile bir otomobille Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada 2 sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve 14 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, fabrika iÅŸçilerinin taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± servis ile otomobil çarpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada sürücüler ile minibüsteki 14 iÅŸçi yaralandÄ±.
Kaza, sabah erken saatlerde, Ä°hsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Fabrika iÅŸçilerini taÅŸÄ±yan servis minibüsü ile otomobil çarpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada sürücüler ile birlikte 14 kiÅŸi yaralandÄ±. KazayÄ± görenler, 112 Acil Servis'i arayarak, yardÄ±m istedi.
YaralÄ±lar ilk müdahalelerinin ardÄ±ndan ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±.
Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 10:11
www.evrensel.net