Sette iÅŸ cinayetine ÅŸirketten savunma: Tatil gÃ¼nÃ¼ geldi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

Arka SÄ±radakiler dizisinin setinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken hayatÄ±nÄ± kaybeden Selin Erdemâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin davada ÅŸirket tatil gÃ¼nÃ¼ gelip Ã§alÄ±ÅŸtÄ± savunmasÄ± yaptÄ±.

Arka SÄ±radakiler dizisinin setinde çalÄ±ÅŸÄ±rken hayatÄ±nÄ± kaybeden sanat asistanÄ± Selin Erdem’in ölümüne iliÅŸkin davada ÅŸirket tatil günü gelip çalÄ±ÅŸtÄ± savunmasÄ± yaptÄ±.

Selin Erdem 1 MayÄ±s 2012'de mola vermek için çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± alanda, sete yemek getirmek için gelen aracÄ±n altÄ±nda kalarak hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Ä°stanbul 4. Ä°ÅŸ Mahkemesi'nde BES Prodüksiyon, sürücü Ä°dris FÄ±rat ve yemek ÅŸirketi kusurlu bulundu. YargÄ±lama sonunda toplam 60 TL manevi tazminata hükmedildi.

Hürriyet’ten Ä°smail Saymaz’Ä±n haberine göre itiraz üzerine dava YargÄ±tay 21. Hukuk Dairesi'ne taÅŸÄ±ndÄ±. BES Prodüksiyon adÄ±na yapÄ±lan savunmada Selin Erdem'in iÅŸ kazasÄ±nda ölmediÄŸi, ÅŸirketin kusurlu olmadÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Erdem'in kazanÄ±n meydana geldiÄŸi gün sette görevli olmadÄ±ÄŸÄ± savunularak, "O gün çalÄ±ÅŸmasÄ± talep edilmemiÅŸtir" denildi. Savunmada "KazanÄ±n olduÄŸu yer de iÅŸ yeri deÄŸildir. Yandaki binanÄ±n önüdür. Erdem'e mola yeri olarak bu alanÄ±n gösterilmesi söz konusu olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Dizi çekimi kapalÄ± alanda gerçekleÅŸtirilmektedir." denildi.

Erdem ailesinin avukatÄ± Berrin Demir ise "Günde 4-5 saat uyku ile çalÄ±ÅŸmak zorunda bÄ±rakÄ±lan Erdem'in 1 MayÄ±s'ta erken saatlerde iÅŸyerine sohbete geldiÄŸini iddia etmek gayriciddi bir iddiadÄ±r" diyerek Erdem'in ölümünün SGK raporunda iÅŸ kazasÄ± olarak nitelendirildiÄŸini ifade etti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 10:01

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