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FotoÄŸraf: DHA
MaraÅŸ'ta yolcu otobÃ¼sÃ¼ devrildi: 7 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 24 yaralÄ±
17 Ekim 2018 09:34
KahramanmaraÅŸ'Ä±n GÃ¶ksun ilÃ§esi yakÄ±nÄ±nda kontrolden Ã§Ä±kan yolcu otobÃ¼sÃ¼ devrildi; 7 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 24 kiÅŸi yaralandÄ±.
MaraÅŸ'Ä±n Göksun ilçesi yakÄ±nlarÄ±nda, sürücüsünün kontrolünden çÄ±kan yolcu otobüsü ÅŸarampole devrildi. Kazada 7 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 24 kiÅŸi yaralandÄ±.
Kaza, saat 03.00 sÄ±ralarÄ±na KahramanmaraÅŸ-Kayseri karayolunun Mehmet Bet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den KahramanmaraÅŸ'a gelen Çetiner Çetin (34) yönetimindeki, Kamil Koç firmasÄ±na ait 55 JA 466 plakalÄ± yolcu otobüsü, bir anda yoldan çÄ±karak, devrildi. Kazada 7 kiÅŸi olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybederken, 24 kiÅŸi de yaralandÄ±.
Ä°hbar üzerine olay yerinde çok sayÄ±da ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. YaralÄ±lar, ambulanslarla götürüldükleri KahramanmaraÅŸ'taki çeÅŸitli hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 09:46
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