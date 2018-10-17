Trump: FED benim iÃ§in en bÃ¼yÃ¼k tehdit

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Amerikan Merkez BankasÄ±'nÄ±n hÄ±zlÄ± faiz arttÄ±rma kararÄ±nÄ± bir kez daha eleÅŸtirdi, "FED benim iÃ§in en bÃ¼yÃ¼k tehdit" dedi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, AmerikalÄ± televizyon kanalÄ± Fox Business'a verdiÄŸi mülakatta, FED'e yönelik eleÅŸtirilerini sürdürdü. BankanÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z olmasÄ±ndan dolayÄ± para politikasÄ±nÄ± FED BaÅŸkanÄ± Jerome Powell ile görüÅŸmediÄŸini belirten Trump, "FED faizleri çok hÄ±zlÄ± artÄ±yor. BaÄŸÄ±msÄ±z olduÄŸu için onunla konuÅŸmuyoruz ama yaptÄ±klarÄ±ndan memnun deÄŸilim, çünkü çok hÄ±zlÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

Sputnik'in haberine göre Trump, son enflasyon rakamlarÄ±nÄ±n düÅŸük ve FED'in faiz artÄ±rÄ±mlarÄ±na devam etmesinin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu söyleyen Trump "FED benim için en büyük tehdit" dedi.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump göreve geldiÄŸinden bu yana 6 kez FED'e yönelik eleÅŸtiri açÄ±klamalarÄ± yapyÄ±. Trump, geçen hafta "FED'in yanlÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Piyasalar çok sÄ±kÄ±. FED kafayÄ± yedi" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 08:54

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