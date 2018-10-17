KaÅŸÄ±kÃ§Ä± iÃ§in oluÅŸturulan inceleme heyeti baÅŸkonsolosluk konutuna geldi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo Ankara'da temaslarda bulundu. BaÅŸkonsolos'un gÃ¶revden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Washington Post yazarÄ± Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±yla ilgili baÅŸkonsolosluk konutu ve aracÄ±nda yapÄ±lacak arama için oluÅŸturulan heyet baÅŸkonsolosluk konutuna geldi.

Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu konutu çevresinde de arama öncesi güvenlik önlemleri artÄ±rÄ±ldÄ±. Levent'teki BaÅŸkonsolos Muhammed el Uteybi'nin kullandÄ±ÄŸÄ± konutun önünde bekleyen polis ekipleri, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±yla ilgili oluÅŸturulan ortak çalÄ±ÅŸma grubunda yer alan Suudi yetkililerin geliÅŸi sonrasÄ±nda konuta çÄ±kan yollara emniyet ÅŸeridi çekti.

BaÅŸkonsolosluk konutu önündeki parkta bekleyiÅŸlerini sürdüren yerli ve yabancÄ± basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileri de ÅŸeridin dÄ±ÅŸÄ±na yönlendirildi. Güvenlik önlemlerinin, konuttaki incelemenin tamamlanmasÄ±na kadar bu ÅŸekilde devam edeceÄŸi öÄŸrenildi. Saat 15.00'e doÄŸru Suudi yetkililer arama yapÄ±lacak olan konsolosluk konutuna geldi. 11 Suudi yetkili, polisin gerçekleÅŸtireceÄŸi aramaya eÅŸlik edecek. Ä°lerleyen dakikalarda Suudi gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±yla ilgili oluÅŸturulan çalÄ±ÅŸma grubunda yer alan Türkiyeli yetkililer de BaÅŸkonsolosluk konutuna geldi. Saat 16.35 sÄ±ralarÄ±nda gelen ekipler, araç ve gereçlerini alarak içeri girdi. Heyetin konut ve araçta incelemeye baÅŸlamasÄ± bekleniyor.

Reuters'Ä±n son dakika geçtiÄŸi habere göre Ä°stanbul'da görevli Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosu görevden alÄ±ndÄ±, 'ihlaller' dolayÄ±sÄ±yla inceleme altÄ±na alÄ±nacak.

Öte yandan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra kendisinden haber alÄ±namayan gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek üzere Türkiye'ye geldi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, baÅŸkonsolosun aracÄ±nda ve rezidansÄ±nda arama yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo ile bir araya geldi. EsenboÄŸa HavalimanÄ±nda gerçekleÅŸen kabul, saat 10.10'da baÅŸladÄ±, 35 dakika sürdü. GörüÅŸmeye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, MÄ°T BaÅŸkanÄ± Hakan Fidan ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n da katÄ±ldÄ±.

ÇAVUÅžOÄžLU: BAÅžKONSOLOSUN ARACINDA VE REZÄ°DANSINDA ARAMA YAPILACAK

Pompeo ile bir araya gelen DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu görüÅŸmeye dair basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klama yaptÄ±. ÇavuÅŸoÄŸlu görüÅŸmeyi "Pompeo ile KaÅŸÄ±kçÄ± ve Münbiç konularÄ±nÄ± konuÅŸtuk. Verimli bir görüÅŸmeydi. PKK ile mücadele dahil birçok konuda görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸi yaptÄ±k." sözleriyle deÄŸerlendirdi.

BaÅŸkonsolosun rezidansÄ±nda arama yapÄ±lmamasÄ±na dair konuÅŸan ÇavuÅŸoÄŸlu, "BaÅŸkonsolosun rezidansÄ±nda soruÅŸturma yapÄ±lamadÄ±. Ailesinin olduÄŸu iddia edildi. Bu soruÅŸturmalardan sonra ortaya çÄ±kacak netice üzerinde net bir bilgi verebiliriz. Gazetede çÄ±kan haberlere göre yorum yapmayÄ±z. Bugün konsolosun konutunda arama yapÄ±lacak." dedi.

ÇavuÅŸoÄŸlu, "Bizim elimizde de 15 kiÅŸinin gelmesiyle ilgili raporlar var ancak bir neticeye vardÄ±ktan sonra bir bilgi verebiliriz." ifadelerini de kullandÄ±.

'KONSOLOSUN NE ZAMAN GELÄ°P GELMEYECEÄžÄ° BENÄ°M Ä°ÅžÄ°M DEÄžÄ°L'

ÇavuÅŸoÄŸlu, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin Türkiye'den ayrÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin bir soru üzerine ise ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"BaÅŸkonsolos ülkesine gidebilir. Kendisi sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmiÅŸ deÄŸil. Ne zaman gelip gelmeyeceÄŸi konusu da benim iÅŸim deÄŸil. Kendisiyle bu konuda Suudi yetkililer karar verecek. Ama baÅŸkonsolosun özellikle bu olay gerçekleÅŸtikten sonra yani KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±ndan sonra bazÄ± yaklaÅŸÄ±mlarÄ± tabii ki tepki topladÄ±. Özellikle dalga geçer gibi dolaplarÄ± açÄ±p da 'Bak iÅŸte burada yok' demesi, saygÄ±sÄ±zca davranmasÄ± doÄŸru bir yaklaÅŸÄ±m deÄŸildi, tüm dünyanÄ±n tepkisini topladÄ±. Ama baÅŸkonsolosla ilgili kararÄ± tabii ki Suudiler verecek." Pompeo görüÅŸmelerinin ardÄ±ndan Türkiye'den ayrÄ±ldÄ±.

ABD DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BAKANLIÄžINDAN SORUÅžTURMA Ä°ÇÄ°N DESTEK SÖZÜ

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Heather Nauert, Bakan Mike Pompeo'nun ErdoÄŸan ve Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmelerde, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±yla ilgili soruÅŸturmaya destek sözü verdiÄŸini bildirdi.

Pompeo'nun Türkiye temaslarÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapan Nauert, Pompeo'nun ErdoÄŸan'a Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±yla ilgili ABD'nin kaygÄ±larÄ±nÄ± ilettiÄŸini kaydetti. Pompeo'nun Türk mevkidaÅŸÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ile de bir araya geldiÄŸini ifade eden Nauert, ikilinin Suriye, Ä°ran ve terörle mücadele konusunda görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduÄŸunu bildirdi.

Heather Nauert, görüÅŸmede Pompeo'nun ÇavuÅŸoÄŸlu'na Rahip Brunson'Ä±n serbest kalmasÄ±ndan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdiÄŸine ve Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±yla ilgili yürütülen soruÅŸturmaya her türlü desteÄŸi verme sözünü yinelediÄŸine iÅŸaret etti.

ABD'li Bakan'Ä±n, ÇavuÅŸoÄŸlu ile Türkiye'de tutuklu bulunan Dr. Serkan Gölge ve diÄŸer ABD vatandaÅŸlarÄ± ile Türkiye'deki ABD misyonlarÄ±nda görevli personelin durumunu da görüÅŸtüÄŸü kaydedildi.

KAÅžIKÇI'NIN Ä°ÇÄ°N VERÄ°LEN ÖNERGE AKP'NÄ°N OYLARI Ä°LE REDDEDÄ°LDÄ°

Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± için CHP tarafÄ±ndan TBMM’ye verilen araÅŸtÄ±rma önergesi AKP'nin oylarÄ± ile reddedildi.

TBMM Ä°nsan HaklarÄ± Ä°nceleme Komsiyonu’nun bugünkü toplantÄ±sÄ±nda komisyon baÅŸkanvekili ve CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± da dahil olmak üzere bugüne kadar gerçekleÅŸen tüm zorla kaybedilme vakalarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için önerge verdi.

ToplantÄ±da CHP Ä°stanbul Milletvekili Mahmut Tanal da komisyonun baÅŸkonsolosluÄŸa giderek yerinde inceleme yapabileceÄŸini, böylelikle henüz Türkiye'den ayrÄ±lmamÄ±ÅŸ olan görevlilerle görüÅŸebileceklerini bildirdi. CHP’lilerin bu yöndeki talepleri AKP’li üyeler tarafÄ±ndan reddedildi.

Sezgin TanrÄ±kulu, Twitter hesabÄ±ndan “Suudi asÄ±llÄ± gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± ve bugüne kadar gerçekleÅŸen tüm zorla kaybedilme vakalarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve önlenmesi amacÄ±yla TBMM Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu bünyesinde alt komisyon kurulmasÄ± yönündeki önergemiz AKParti çoÄŸunluk oylarÄ± ile reddedildi” dedi.

TanrÄ±kulu’nun komisyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na verdiÄŸi dilekçe ÅŸu ÅŸekilde:

“Herkesin Zorla KayÄ±p Edilmeye KarÅŸÄ± KorunmasÄ±na Ä°liÅŸkin UluslararasÄ± SözleÅŸmesi 23 AralÄ±k 2010’da yürürlüÄŸe girmiÅŸ ve sözleÅŸmeyi 19 Nisan 2011 itibarÄ±yla 88 devlet imzalamÄ±ÅŸ, 25 devlet taraf olurken, Türkiye o tarihte sözleÅŸmeyi imzalamamÄ±ÅŸ ve sözleÅŸmeye taraf olmamÄ±ÅŸtÄ±r.

‘Türkiye’de CezasÄ±zlÄ±k MevzuatÄ±’ Raporu’nda yer alan verilere göre 1980 - 1990 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda zorla kaybetme suçuna maruz kalan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 33 olup, gözaltÄ±nda kayÄ±plar en yoÄŸun olduÄŸu yÄ±llar sÄ±rasÄ±yla 1994 (518), 1995 (232) ve 1996 (170) yÄ±llarÄ±dÄ±r.

Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n Suudi Arabistan Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu’na girdikten sonra kendisinden haber alÄ±namamasÄ± akabinde, Türkiye’de ‘zorla kaybettirilme’ iddialarÄ± tekrar gündeme gelmiÅŸtir. ‘KayÄ±p’lar karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan en önemli insan hak ihlallerinden biridir.

Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± baÅŸta olmak üzere Türkiye’de zorla kaybettirilen herkesin bulunarak akÄ±beti hakkÄ±nda yakÄ±nlarÄ±na ve kamuoyuna bilgi verilebilmesi amacÄ±yla ivedilikle bir alt komisyon kurulmasÄ±nÄ± talep ederiz.”

Ä°LNUR ÇEVÄ°K: TÜRKÄ°YE OLAYI FAZLA DEÅžELEMÄ°YOR

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n baÅŸdanÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan olan Ä°lnur Çevik, Suudi Arabistan’Ä±n Ä°stanbul’daki baÅŸkonsolosluÄŸuna girdiÄŸinden beri kendisinden haber alÄ±namayan gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± için dikkat çekici ifadeler kullandÄ±. Çevik, Türkiye’nin ‘olayÄ± fazla deÅŸelemediÄŸini’ söylerken “Türkiye iyi niyetle adÄ±mlar atarak Kral Selman’a yardÄ±mcÄ± oluyor” ifadesini kullandÄ±. Çevik, konsoloslukta öldürüldüÄŸü ifade edilen KaÅŸÄ±kçÄ± için “Birileri Kral Selman’Ä±n bilgisi dÄ±ÅŸÄ±nda bir ÅŸeyler yapmÄ±ÅŸ…” ifadesini de kullandÄ±.

SOYLU KONUTUN NEDEN ARANAMADIÄžINI AÇIKLADI

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, Anadolu AjansÄ± (AA) Editör MasasÄ±'nda, gündeme iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu, sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

Soylu, "Rezidansla ilgili savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bir karar var. O talebe olumlu cevap verebilmek ve bunu saÄŸlayabilmek ilgili ülkenin onayÄ±yla mümkündür. Ä°lgili ülke bu onayÄ± gösterdiÄŸi andan itibaren orada da bu soruÅŸturmaya yönelik adÄ±mlar atÄ±lacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

"Henüz böyle bir onay yok mu?" sorusuna Soylu, "Bir kabul var ama baÅŸlamasÄ±na yönelik adÄ±mda ortak bir mutabakat gerekir. Bu ortak mutabakat bekleniyor. Ortak mutabakat saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± andan itibaren bu adÄ±m da gerçekleÅŸir." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

YENÄ°ÅžAFAK SES KAYDI YAYIMLADI: PARMAKLARI KESÄ°LDÄ°, KAFASI KOPARILDI

Yeni Åžafak, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±na dair ses kaydÄ± yayÄ±nladÄ±. Haberde "Önce parmaklarÄ± koparÄ±ldÄ±, sonra kafasÄ± kesildi" ifadeleri yer aldÄ±.

Yeni Åžafak, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± olayÄ±na dair ses kaydÄ± yayÄ±nladÄ±

IMF BAÅžKANI LAGARDE RÄ°YAD’A GÄ°TMEYECEK

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’Ä±n himayesinde gelecek hafta Riyad’da düzenlenecek yatÄ±rÄ±m konferansÄ±na katÄ±lmaktan vazgeçenlerin sayÄ±sÄ± gün geçtikçe artÄ±yor. IMF BaÅŸkanÄ± Christine Lagarde, ‘Çöldeki Davos’ olarak nitelendirilen konferanstan çekildiÄŸini açÄ±klayan son isim oldu.

YapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, “IMF BaÅŸkanÄ± Christine Lagarde’Ä±n planlanan OrtadoÄŸu ziyaretini ertelediÄŸi” bildirildi.

ABD’nin en büyük finansal kuruluÅŸlarÄ±ndan Chase’in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, Blackrock’un CEO’su Larry Fink, Blackstone’un CEO’su Stephen Schwarzman, Google Cloud’Ä±n CEO’su Diane Greene ve Londra BorsasÄ± CEO’su David Schwimmer, hafta baÅŸÄ±ndan bu yana, Riyad’da 23-25 Ekim’de gerçekleÅŸtirilmesi planlanan konferansa katÄ±lmaktan vazgeçtiklerini duyurmuÅŸtu.

AyrÄ±ca, Dünya BankasÄ± Grubu BaÅŸkanÄ± Jim Yong Kim, Uber’in CEO’su Dara Khosrowshahi, Ford’un Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Bill Ford, AOL’nin kurucusu Steve Case, Viacom’un CEO’su Bob Bakish ve Google’Ä±n eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee konferansa katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± geçen hafta açÄ±klayanlar arasÄ±nda yer aldÄ±.

BASIN DA GÄ°TMÄ°YOR

New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post ve Bloomberg konferanstan sponsorluÄŸunu çeken ya da katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan kurumlar arasÄ±nda bulunuyor. AyrÄ±ca, The Economist dergisinin Genel YayÄ±n Yönetmeni Zanny Minton Beddoes ve Los Angeles Times gazetesinin sahibi Patrick Soon-Shiong da konferansa katÄ±lmaktan vazgeçen basÄ±n temsilcileri olarak öne çÄ±kÄ±yor. Hala sponsorlar arasÄ±nda kalmaya devam eden AmerikalÄ± basÄ±n kuruluÅŸu Fox ise KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n durumunu yakÄ±ndan takip ettiklerini açÄ±kladÄ±.

ÇÄ°N: BATI’NIN ÇÄ°FTE STANDARTI

Çin’den ise BatÄ±lÄ± ülkelerine, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n kaybolmasÄ±na yönelik çifte standartlÄ± bir yaklaÅŸÄ±m benimsedikleri eleÅŸtirisi geldi. Çin Komünist Partisinin resmi yayÄ±n organlarÄ±ndan Global Times gazetesinde “KaÅŸÄ±kçÄ± vakasÄ± Washington’un insan haklarÄ±na yönelik tutumunu test ediyor” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan baÅŸyazÄ±da, “Kriz diplomatik arenada insan haklarÄ± konularÄ±nÄ±n nasÄ±l konumlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdi” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Ä°ngiltere’nin baÅŸÄ±nÄ± çektiÄŸi BatÄ±lÄ± ülkelerin, eski Rus ajanÄ± Sergei Skripal’in zehirlenmesi vakasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ederek Rusya’ya karÅŸÄ± hemen harekete geçmesine raÄŸmen, Suudi Arabistan konusunda daha az tepkili olduÄŸuna iÅŸaret edildi.

BatÄ± kamuoyunun Suudi Arabistan’a karÅŸÄ± daha öfkeli olduÄŸu ve hÄ±zlÄ±ca eÅŸ zamanlÄ± boykotlar yaptÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, “Ancak bunun aksine BatÄ±lÄ± hükümetlerden daha az kÄ±nama geldi. Hiçbir ülke Suudi Arabistan’Ä± cezalandÄ±rmaya ön ayak olmuyor. KaÅŸÄ±kçÄ± vakasÄ±, BatÄ±’nÄ±n insan haklarÄ± diplomasisi için çifte hatta daha fazla standardÄ±nÄ±n olduÄŸunu gösteriyor” denildi.

ALMANYA BASINI: ABD ÇIKARINDAN VAZGEÇMEZ

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, “Ankara, Washington, Riyad üçgenindeki iliÅŸkilerde hareketlenme baÅŸladÄ±. AynÄ± zamanda KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±nÄ±n büyük krize yol açmasÄ±nÄ± önlemek amacÄ±yla da her düzeyde yoÄŸun görüÅŸmeler yapÄ±lmasÄ± bekleniyor. Olay ÅŸimdiden Suudi-ABD iliÅŸkilerinde sÄ±kÄ±ntÄ± yaratmaya baÅŸladÄ±. AralarÄ±ndaki iliÅŸki son derece sÄ±kÄ± olduÄŸu için her ikisi de haklÄ± olarak savunma baskÄ±sÄ± altÄ±na giriyor” dendi.

Süddeutsche Zeitung’un yorumunda ise, “Donald Trump Suudi Arabistan’Ä±n öldürüldüÄŸü tahmin edilen KaÅŸÄ±kçÄ± ile ilgili olaydaki sorumluluÄŸuyla ilgili soruya, Riyad’dan gelen yalanlamalarÄ±n arkasÄ±na saklanarak karÅŸÄ±lÄ±k verdi. BaÅŸkanÄ± kendi çÄ±karÄ±na uygun gördüÄŸü zaman dünya otokratlarÄ±nÄ±n basÄ±n sözcülüÄŸünü üstleniyor. Trump’Ä±n ulusal çÄ±karlarÄ± ahlaki deÄŸerlerin üzerinde tutan geleneksel Amerikan politikasÄ±ndan ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da teslim etmek gerekir. Washington insan haklarÄ±nÄ±n ihlal edilmesini, Suudi AraplarÄ±n 11 Eylül saldÄ±rÄ±larÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ± ya da Ä°slamcÄ± radikalizmi yaymaya çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± af edebiliyor. Bir gazetecinin öldürülmüÅŸ olmasÄ± da Washington’un tutumunu deÄŸiÅŸtirmeyecektir” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

NYT: KAÅžIKÇI'YI ÖLDÜREN 5 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N KÄ°MLÄ°ÄžÄ° TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

New York Times (NYT) gazetesi, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi için Türkiye'ye geldiÄŸi belirtilen kiÅŸilerden 5'inin kimliÄŸinin tespit edildiÄŸini iddia etti. Gazetenin iddiasÄ±na göre, Türkiyeli yetkililer olaya karÄ±ÅŸan bazÄ± kiÅŸilerin kimliÄŸini belirledi. Buna göre ÅŸüphelilerden biri Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yolculuklarÄ±nda eÅŸlik eden bir diplomat, bir diÄŸeri ise Suudi Arabistan Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve tÄ±p kurumlarÄ±nda yüksek rütbeli görevlerde bulunan bir adli tÄ±p uzmanÄ±. NYT, diÄŸer üç ÅŸüphelinin de Suudi Arabistan güvenlik yetkilileri olduÄŸunu ileri sürdü

NYT haberinde, "Türk yetkililerin söylediÄŸi gibi bu adamlar, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n 2 Ekim'de ortadan kaybolduÄŸu Suudi konsolosluÄŸunda bulundularsa, orada o gün ne olduÄŸuna ve Prens Muhammed'e doÄŸrudan bir baÄŸlantÄ± saÄŸlayabilirler. Bu, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Veliaht Prens'ten habersiz bir ÅŸekilde, serserilerin düzenlediÄŸi bir operasyonda öldüÄŸü iddiasÄ±nÄ± da ortadan kaldÄ±rÄ±r. Böyle bir baÄŸ, Beyaz Saray ve ABD Kongresinin bu tür bir açÄ±klamayÄ± kabul etmesini de daha zor bir hale getirir." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ± ABD basÄ±nÄ±n gündeminde geniÅŸ yer alÄ±yor. ABD'li basÄ±n kuruluÅŸlarÄ± KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±betini sorgularken, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä± da Suudi yönetimine yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ve KaÅŸÄ±kçÄ± konusunda belirsiz tavrÄ± sebebiyle eleÅŸtiriyor.

Grafik: Gözde Gültekinler/AA

ABD'LÄ° SENATÖR: AMERÄ°KAN BAÅžKANININ KRALIN SÖZCÜSÜ GÄ°BÄ° DAVRANMASININ BEDELÄ° NE?

ABD'de Demokrat Parti'nin ileri gelenlerinden Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Donald Trump'Ä± gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Ä°stanbul'daki Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸunda kaybolmasÄ± olayÄ±ndaki tavrÄ± nedeniyle eleÅŸtirdi.

ABD BaÅŸkanÄ±nÄ±n Riyad yönetimine gereken tepkiyi verememesini, Trump'Ä±n Suudilerle olan ÅŸahsi ekonomik iliÅŸkilerine baÄŸlayan Warren, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Suudiler yÄ±llarca Donald Trump'Ä±n batÄ±k iÅŸletmelerini kredileriyle kurtardÄ±lar. Bugüne kadar kaç para aldÄ± acaba? Amerikan BaÅŸkanÄ±nÄ±n Suudi KralÄ±nÄ±n sözcüsü gibi davranmasÄ±nÄ±n bedeli ne? Trump vergi hesaplarÄ±nÄ± yayÄ±nlasÄ±n da görelim." ifadelerini kullandÄ±.

The Saudis bailed out @realDonaldTrump’s failed businesses for years. How much money did he take? What's the going rate to get the President to act as a mouthpiece for a Saudi king? Trump should release his tax returns so we can find out.https://t.co/o8aFpVyKn4 — Elizabeth Warren (@SenWarren) 16 Ekim 2018

KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'yÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ÅŸahÄ±slarÄ±n pasaportlarÄ± yayÄ±nlandÄ±

AKP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã‡elik: DokunulmazlÄ±ÄŸÄ± var, engelleyemeyiz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 17:46

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