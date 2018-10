KaÅŸÄ±kÃ§Ä± iÃ§in BaÅŸkonsolosun aracÄ±nda ve rezidansÄ±nda arama yapÄ±lacak

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Ankara'da temaslarda bulundu. Çavuşoğlu: Başkonsolosun aracında ve rezidansında arama yapılacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını değerlendirmek üzere Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkonsolosun aracında ve rezidansında arama yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Esenboğa Havalimanında gerçekleşen kabul, saat 10.10'da başladı, 35 dakika sürdü. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Pompeo ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmeye dair basın mensuplarına açıklama yaptı. Çavuşoğlu görüşmeyi "Pompeo ile Kaşıkçı ve Münbiç konularını konuştuk. Verimli bir görüşmeydi. PKK ile mücadele dahil birçok konuda görüş alışverişi yaptık." sözleriyle değerlendirdi.

Başkonsolosun rezidansında arama yapılmamasına dair konuşan Çavuşoğlu, "Başkonsolosun rezidansında soruşturma yapılamadı. Ailesinin olduğu iddia edildi. Bu soruşturmalardan sonra ortaya çıkacak netice üzerinde net bir bilgi verebiliriz. Gazetede çıkan haberlere göre yorum yapmayız. Bugün konsolosun konutunda arama yapılacak." dedi.

Çavuşoğlu, "Bizim elimizde de 15 kişinin gelmesiyle ilgili raporlar var ancak bir neticeye vardıktan sonra bir bilgi verebiliriz." ifadelerini de kullandı.

Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin Türkiye'den ayrılmasına ilişkin bir soru üzerine ise şu yanıtı verdi:

"Başkonsolos ülkesine gidebilir. Kendisi sınır dışı edilmiş değil. Ne zaman gelip gelmeyeceği konusu da benim işim değil. Kendisiyle bu konuda Suudi yetkililer karar verecek. Ama başkonsolosun özellikle bu olay gerçekleştikten sonra yani Kaşıkçı'nın kaybolmasından sonra bazı yaklaşımları tabii ki tepki topladı. Özellikle dalga geçer gibi dolapları açıp da 'Bak işte burada yok' demesi, saygısızca davranması doğru bir yaklaşım değildi, tüm dünyanın tepkisini topladı. Ama başkonsolosla ilgili kararı tabii ki Suudiler verecek."

Pompeo görüşmelerinin ardından Türkiye'den ayrıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 'Pompeo Erdoğan’la görüşmesinde kayıp gazeteci Kaşıkçı ile ilgili endişelerini iletti' açıklamasını yaptı, Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını ifade etti.

Öte yandan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait konutta yapılması planlanan arama çalışmaları iptal edildi. Konut önündeki polis bariyerleri kaldırılırken, arama heyetinde bulunan Suud yetkililere ulaşılamaması nedeniyle konsolosluğa ait konutta arama yapılamadığı öğrenildi.

Washinton Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda dün gece 9 saat süren arama yapılmıştı. Konsolosluk binasında toplanana deliller emniyete götürülmüştü.

Pompeo, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere dün Riyad'a gitmişti. Pompeo, temaslarında ABD'nin olayla ilgili endişelerini yinelemiş ve soruşturma sürecinin önemine dikkati çekmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Soylu, "Rezidansla ilgili savcılığın aldığı bir karar var. O talebe olumlu cevap verebilmek ve bunu sağlayabilmek ilgili ülkenin onayıyla mümkündür. İlgili ülke bu onayı gösterdiği andan itibaren orada da bu soruşturmaya yönelik adımlar atılacaktır." diye konuştu.

"Henüz böyle bir onay yok mu?" sorusuna Soylu, "Bir kabul var ama başlamasına yönelik adımda ortak bir mutabakat gerekir. Bu ortak mutabakat bekleniyor. Ortak mutabakat sağlandığı andan itibaren bu adım da gerçekleşir." yanıtını verdi.

Yeni Şafak, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına dair ses kaydı yayınladı. Haberde "Önce parmakları koparıldı, sonra kafası kesildi" ifadeleri yer aldı.

Yeni Şafak, Kaşıkçı olayına dair ses kaydı yayınladı

New York Times (NYT) gazetesi, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi için Türkiye'ye geldiği belirtilen kişilerden 5'inin kimliğinin tespit edildiğini iddia etti. Gazetenin iddiasına göre, Türkiyeli yetkililer olaya karışan bazı kişilerin kimliğini belirledi. Buna göre şüphelilerden biri Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yolculuklarında eşlik eden bir diplomat, bir diğeri ise Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı ve tıp kurumlarında yüksek rütbeli görevlerde bulunan bir adli tıp uzmanı. NYT, diğer üç şüphelinin de Suudi Arabistan güvenlik yetkilileri olduğunu ileri sürdü

NYT haberinde, "Türk yetkililerin söylediği gibi bu adamlar, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de ortadan kaybolduğu Suudi konsolosluğunda bulundularsa, orada o gün ne olduğuna ve Prens Muhammed'e doğrudan bir bağlantı sağlayabilirler. Bu, Kaşıkçı'nın Veliaht Prens'ten habersiz bir şekilde, serserilerin düzenlediği bir operasyonda öldüğü iddiasını da ortadan kaldırır. Böyle bir bağ, Beyaz Saray ve ABD Kongresinin bu tür bir açıklamayı kabul etmesini de daha zor bir hale getirir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaşıkçı'nın kaybolması ABD basının gündeminde geniş yer alıyor. ABD'li basın kuruluşları Kaşıkçı'nın akıbetini sorgularken, ABD Başkanı Donald Trump'ı da Suudi yönetimine yakınlığı ve Kaşıkçı konusunda belirsiz tavrı sebebiyle eleştiriyor.

ABD'de Demokrat Parti'nin ileri gelenlerinden Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Donald Trump'ı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda kaybolması olayındaki tavrı nedeniyle eleştirdi.

ABD Başkanının Riyad yönetimine gereken tepkiyi verememesini, Trump'ın Suudilerle olan şahsi ekonomik ilişkilerine bağlayan Warren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suudiler yıllarca Donald Trump'ın batık işletmelerini kredileriyle kurtardılar. Bugüne kadar kaç para aldı acaba? Amerikan Başkanının Suudi Kralının sözcüsü gibi davranmasının bedeli ne? Trump vergi hesaplarını yayınlasın da görelim." ifadelerini kullandı.

