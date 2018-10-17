KaÅŸÄ±kÃ§Ä± iÃ§in BaÅŸkonsolosun aracÄ±nda ve rezidansÄ±nda arama yapÄ±lacak

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo Ankara'da temaslarda bulundu. Ã‡avuÅŸoÄŸlu: BaÅŸkonsolosun aracÄ±nda ve rezidansÄ±nda arama yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra kendisinden haber alÄ±namayan gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek üzere Türkiye'ye geldi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, baÅŸkonsolosun aracÄ±nda ve rezidansÄ±nda arama yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo ile bir araya geldi. EsenboÄŸa HavalimanÄ±nda gerçekleÅŸen kabul, saat 10.10'da baÅŸladÄ±, 35 dakika sürdü. GörüÅŸmeye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, MÄ°T BaÅŸkanÄ± Hakan Fidan ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n da katÄ±ldÄ±.

ÇAVUÅžOÄžLU: BAÅžKONSOLOSUN ARACINDA VE REZÄ°DANSINDA ARAMA YAPILACAK

Pompeo ile bir araya gelen DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu görüÅŸmeye dair basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klama yaptÄ±. ÇavuÅŸoÄŸlu görüÅŸmeyi "Pompeo ile KaÅŸÄ±kçÄ± ve Münbiç konularÄ±nÄ± konuÅŸtuk. Verimli bir görüÅŸmeydi. PKK ile mücadele dahil birçok konuda görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸi yaptÄ±k." sözleriyle deÄŸerlendirdi.

BaÅŸkonsolosun rezidansÄ±nda arama yapÄ±lmamasÄ±na dair konuÅŸan ÇavuÅŸoÄŸlu, "BaÅŸkonsolosun rezidansÄ±nda soruÅŸturma yapÄ±lamadÄ±. Ailesinin olduÄŸu iddia edildi. Bu soruÅŸturmalardan sonra ortaya çÄ±kacak netice üzerinde net bir bilgi verebiliriz. Gazetede çÄ±kan haberlere göre yorum yapmayÄ±z. Bugün konsolosun konutunda arama yapÄ±lacak." dedi.

ÇavuÅŸoÄŸlu, "Bizim elimizde de 15 kiÅŸinin gelmesiyle ilgili raporlar var ancak bir neticeye vardÄ±ktan sonra bir bilgi verebiliriz." ifadelerini de kullandÄ±.

'KONSOLOSUN NE ZAMAN GELÄ°P GELMEYECEÄžÄ° BENÄ°M Ä°ÅžÄ°M DEÄžÄ°L'

ÇavuÅŸoÄŸlu, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin Türkiye'den ayrÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin bir soru üzerine ise ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"BaÅŸkonsolos ülkesine gidebilir. Kendisi sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmiÅŸ deÄŸil. Ne zaman gelip gelmeyeceÄŸi konusu da benim iÅŸim deÄŸil. Kendisiyle bu konuda Suudi yetkililer karar verecek. Ama baÅŸkonsolosun özellikle bu olay gerçekleÅŸtikten sonra yani KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±ndan sonra bazÄ± yaklaÅŸÄ±mlarÄ± tabii ki tepki topladÄ±. Özellikle dalga geçer gibi dolaplarÄ± açÄ±p da 'Bak iÅŸte burada yok' demesi, saygÄ±sÄ±zca davranmasÄ± doÄŸru bir yaklaÅŸÄ±m deÄŸildi, tüm dünyanÄ±n tepkisini topladÄ±. Ama baÅŸkonsolosla ilgili kararÄ± tabii ki Suudiler verecek."

Pompeo görüÅŸmelerinin ardÄ±ndan Türkiye'den ayrÄ±ldÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 'Pompeo ErdoÄŸan’la görüÅŸmesinde kayÄ±p gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ± ile ilgili endiÅŸelerini iletti' açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±, Türkiye'ye yardÄ±ma hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

KONUT ARANAMAMIÅžTI

Öte yandan Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'na ait konutta yapÄ±lmasÄ± planlanan arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± iptal edildi. Konut önündeki polis bariyerleri kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, arama heyetinde bulunan Suud yetkililere ulaÅŸÄ±lamamasÄ± nedeniyle konsolosluÄŸa ait konutta arama yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Washinton Post yazarÄ± Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda dün gece 9 saat süren arama yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Konsolosluk binasÄ±nda toplanana deliller emniyete götürülmüÅŸtü.

Pompeo, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±yla ilgili görüÅŸmeler yapmak üzere dün Riyad'a gitmiÅŸti. Pompeo, temaslarÄ±nda ABD'nin olayla ilgili endiÅŸelerini yinelemiÅŸ ve soruÅŸturma sürecinin önemine dikkati çekmiÅŸti.

SOYLU KONUTUN NEDEN ARANAMADIÄžINI AÇIKLADI

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, Anadolu AjansÄ± (AA) Editör MasasÄ±'nda, gündeme iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu, sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

Soylu, "Rezidansla ilgili savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bir karar var. O talebe olumlu cevap verebilmek ve bunu saÄŸlayabilmek ilgili ülkenin onayÄ±yla mümkündür. Ä°lgili ülke bu onayÄ± gösterdiÄŸi andan itibaren orada da bu soruÅŸturmaya yönelik adÄ±mlar atÄ±lacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

"Henüz böyle bir onay yok mu?" sorusuna Soylu, "Bir kabul var ama baÅŸlamasÄ±na yönelik adÄ±mda ortak bir mutabakat gerekir. Bu ortak mutabakat bekleniyor. Ortak mutabakat saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± andan itibaren bu adÄ±m da gerçekleÅŸir." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

YENÄ°ÅžAFAK SES KAYDI YAYIMLADI: PARMAKLARI KESÄ°LDÄ°, KAFASI KOPARILDI

Yeni Åžafak, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±na dair ses kaydÄ± yayÄ±nladÄ±. Haberde "Önce parmaklarÄ± koparÄ±ldÄ±, sonra kafasÄ± kesildi" ifadeleri yer aldÄ±.

Yeni Åžafak, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± olayÄ±na dair ses kaydÄ± yayÄ±nladÄ±

NYT: KAÅžIKÇI'YI ÖLDÜREN 5 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N KÄ°MLÄ°ÄžÄ° TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

New York Times (NYT) gazetesi, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi için Türkiye'ye geldiÄŸi belirtilen kiÅŸilerden 5'inin kimliÄŸinin tespit edildiÄŸini iddia etti. Gazetenin iddiasÄ±na göre, Türkiyeli yetkililer olaya karÄ±ÅŸan bazÄ± kiÅŸilerin kimliÄŸini belirledi. Buna göre ÅŸüphelilerden biri Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yolculuklarÄ±nda eÅŸlik eden bir diplomat, bir diÄŸeri ise Suudi Arabistan Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve tÄ±p kurumlarÄ±nda yüksek rütbeli görevlerde bulunan bir adli tÄ±p uzmanÄ±. NYT, diÄŸer üç ÅŸüphelinin de Suudi Arabistan güvenlik yetkilileri olduÄŸunu ileri sürdü

NYT haberinde, "Türk yetkililerin söylediÄŸi gibi bu adamlar, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n 2 Ekim'de ortadan kaybolduÄŸu Suudi konsolosluÄŸunda bulundularsa, orada o gün ne olduÄŸuna ve Prens Muhammed'e doÄŸrudan bir baÄŸlantÄ± saÄŸlayabilirler. Bu, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Veliaht Prens'ten habersiz bir ÅŸekilde, serserilerin düzenlediÄŸi bir operasyonda öldüÄŸü iddiasÄ±nÄ± da ortadan kaldÄ±rÄ±r. Böyle bir baÄŸ, Beyaz Saray ve ABD Kongresinin bu tür bir açÄ±klamayÄ± kabul etmesini de daha zor bir hale getirir." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ± ABD basÄ±nÄ±n gündeminde geniÅŸ yer alÄ±yor. ABD'li basÄ±n kuruluÅŸlarÄ± KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±betini sorgularken, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä± da Suudi yönetimine yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ve KaÅŸÄ±kçÄ± konusunda belirsiz tavrÄ± sebebiyle eleÅŸtiriyor.

Grafik: Gözde Gültekinler/AA

ABD'LÄ° SENATÖR: AMERÄ°KAN BAÅžKANININ KRALIN SÖZCÜSÜ GÄ°BÄ° DAVRANMASININ BEDELÄ° NE?

ABD'de Demokrat Parti'nin ileri gelenlerinden Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Donald Trump'Ä± gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Ä°stanbul'daki Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸunda kaybolmasÄ± olayÄ±ndaki tavrÄ± nedeniyle eleÅŸtirdi.

ABD BaÅŸkanÄ±nÄ±n Riyad yönetimine gereken tepkiyi verememesini, Trump'Ä±n Suudilerle olan ÅŸahsi ekonomik iliÅŸkilerine baÄŸlayan Warren, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Suudiler yÄ±llarca Donald Trump'Ä±n batÄ±k iÅŸletmelerini kredileriyle kurtardÄ±lar. Bugüne kadar kaç para aldÄ± acaba? Amerikan BaÅŸkanÄ±nÄ±n Suudi KralÄ±nÄ±n sözcüsü gibi davranmasÄ±nÄ±n bedeli ne? Trump vergi hesaplarÄ±nÄ± yayÄ±nlasÄ±n da görelim." ifadelerini kullandÄ±.

The Saudis bailed out @realDonaldTrump’s failed businesses for years. How much money did he take? What's the going rate to get the President to act as a mouthpiece for a Saudi king? Trump should release his tax returns so we can find out.https://t.co/o8aFpVyKn4 — Elizabeth Warren (@SenWarren) 16 Ekim 2018

KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'yÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ÅŸahÄ±slarÄ±n pasaportlarÄ± yayÄ±nlandÄ±

AKP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã‡elik: DokunulmazlÄ±ÄŸÄ± var, engelleyemeyiz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 14:05

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