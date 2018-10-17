ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± iÃ§in TÃ¼rkiye'de

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± olayÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in Ankara'ya geldi. Pompeo, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra kendisinden haber alÄ±namayan gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek üzere Türkiye'ye geldi. Pompeo'nun uçaÄŸÄ±, saat 09.40'da EsenboÄŸa HavalimanÄ±'na indi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo ile bir araya geldi. EsenboÄŸa HavalimanÄ±nda gerçekleÅŸen kabul, saat 10.10'da baÅŸladÄ±. GörüÅŸmeye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, MÄ°T BaÅŸkanÄ± Hakan Fidan ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n da katÄ±lÄ±yor.

Pompeo görüÅŸmede, Suudi Arabistan temaslarÄ±na iliÅŸkin bilgi verecek.

Pompeo ayrÄ±ca DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ile ikili iliÅŸkiler ile Suriye krizi gibi bölgesel ve uluslararasÄ± konularda görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunacak.

SUUDÄ° ARABÄ°STAN'A GÄ°TMÄ°ÅžTÄ°

Pompeo, Washington Post yazarÄ± Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra kaybolmasÄ±yla ilgili görüÅŸmeler yapmak üzere dün Riyad'a gitmiÅŸti. ABD'li Bakan burada Kral Selman bin Abdülaziz, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el-Zübeyir ile görüÅŸmüÅŸtü.

Pompeo, temaslarÄ±nda ABD'nin olayla ilgili endiÅŸelerini yinelemiÅŸ ve soruÅŸturma sürecinin önemine dikkati çekmiÅŸti.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kendisinden konuyla ilgili Türkiye'yi ziyaret etmesini istediÄŸini belirten Pompeo, "Türk ve Suudi yetkililerle, incelemelerini bitirip bulunanlarÄ± açÄ±klayÄ±ncaya kadar yakÄ±n temasta olmaya devam edeceÄŸiz." demiÅŸti.

Öte yandan Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'na ait konutta yapÄ±lmasÄ± planlanan arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± iptal edildi. Konut önündeki polis bariyerleri kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, arama heyetinde bulunan Suud yetkililere ulaÅŸÄ±lamamasÄ± nedeniyle konsolosluÄŸa ait konutta arama yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Washinton Post yazarÄ± Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda dün gece 9 saat süren arama yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Konsolosluk binasÄ±nda toplanana deliller emniyete götürülmüÅŸtü.

NYT: KAÅžIKÇI'YI ÖLDÜREN 5 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N KÄ°MLÄ°ÄžÄ° TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

New York Times (NYT) gazetesi, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi için Türkiye'ye geldiÄŸi belirtilen kiÅŸilerden 5'inin kimliÄŸinin tespit edildiÄŸini iddia etti. Gazetenin iddiasÄ±na göre, Türkiyeli yetkililer olaya karÄ±ÅŸan bazÄ± kiÅŸilerin kimliÄŸini belirledi. Buna göre ÅŸüphelilerden biri Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yolculuklarÄ±nda eÅŸlik eden bir diplomat, bir diÄŸeri ise Suudi Arabistan Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve tÄ±p kurumlarÄ±nda yüksek rütbeli görevlerde bulunan bir adli tÄ±p uzmanÄ±. NYT, diÄŸer üç ÅŸüphelinin de Suudi Arabistan güvenlik yetkilileri olduÄŸunu ileri sürdü

NYT haberinde, "Türk yetkililerin söylediÄŸi gibi bu adamlar, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n 2 Ekim'de ortadan kaybolduÄŸu Suudi konsolosluÄŸunda bulundularsa, orada o gün ne olduÄŸuna ve Prens Muhammed'e doÄŸrudan bir baÄŸlantÄ± saÄŸlayabilirler. Bu, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Veliaht Prens'ten habersiz bir ÅŸekilde, serserilerin düzenlediÄŸi bir operasyonda öldüÄŸü iddiasÄ±nÄ± da ortadan kaldÄ±rÄ±r. Böyle bir baÄŸ, Beyaz Saray ve ABD Kongresinin bu tür bir açÄ±klamayÄ± kabul etmesini de daha zor bir hale getirir." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

ABD'LÄ° SENATÖR: AMERÄ°KAN BAÅžKANININ KRALIN SÖZCÜSÜ GÄ°BÄ° DAVRANMASININ BEDELÄ° NE?

ABD'de Demokrat Parti'nin ileri gelenlerinden Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Donald Trump'Ä± gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Ä°stanbul'daki Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸunda kaybolmasÄ± olayÄ±ndaki tavrÄ± nedeniyle eleÅŸtirdi.

ABD BaÅŸkanÄ±nÄ±n Riyad yönetimine gereken tepkiyi verememesini, Trump'Ä±n Suudilerle olan ÅŸahsi ekonomik iliÅŸkilerine baÄŸlayan Warren, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Suudiler yÄ±llarca Donald Trump'Ä±n batÄ±k iÅŸletmelerini kredileriyle kurtardÄ±lar. Bugüne kadar kaç para aldÄ± acaba? Amerikan BaÅŸkanÄ±nÄ±n Suudi KralÄ±nÄ±n sözcüsü gibi davranmasÄ±nÄ±n bedeli ne? Trump vergi hesaplarÄ±nÄ± yayÄ±nlasÄ±n da görelim." ifadelerini kullandÄ±.

The Saudis bailed out @realDonaldTrump’s failed businesses for years. How much money did he take? What's the going rate to get the President to act as a mouthpiece for a Saudi king? Trump should release his tax returns so we can find out.https://t.co/o8aFpVyKn4 — Elizabeth Warren (@SenWarren) 16 Ekim 2018

KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'yÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ÅŸahÄ±slarÄ±n pasaportlarÄ± yayÄ±nlandÄ±

AKP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã‡elik: DokunulmazlÄ±ÄŸÄ± var, engelleyemeyiz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 10:23

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