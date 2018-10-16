'Ä°stanbul'da son 1 ayda 50 fÄ±rÄ±n kepenk kapattÄ±'

Ä°stanbul FÄ±rÄ±ncÄ±lar OdasÄ± BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã‡etin, 'Ä°stanbul'un 37 ilÃ§esinde 30 gÃ¼n iÃ§erisinde 50 fÄ±rÄ±n kapandÄ±' dedi.

Ä°stanbul FÄ±rÄ±ncÄ±lar OdasÄ± BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Çetin, Ä°stanbul'da son 1 ayda 50 fÄ±rÄ±nÄ±n "un, elektrik, maya ve iÅŸçi maliyetlerini karÅŸÄ±layamadÄ±ÄŸÄ± için" kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Çetin, kapanan fÄ±rÄ±nlarÄ±n yoÄŸunlukla Eyüp, GaziosmanpaÅŸa ve Esenyurt civarlarÄ±nda olduÄŸunu aktardÄ±. EkmeÄŸe zam yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savunan Çetin, "Uncular indirim yapmayÄ±nca biz de ekmeÄŸe zam yapamayÄ±nca belimiz bükülüyor. Güncel ekmek fiyatlarÄ± maliyetlerimizi karÅŸÄ±lamÄ±yor" dedi.

Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, Ä°stanbul FÄ±rÄ±ncÄ±lar Esnaf OdasÄ± BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Çetin, "Ekmek fiyatÄ±na zam yaptÄ±rmÄ±yorlar. Beni günde yüzlerce fÄ±rÄ±ncÄ± arÄ±yor ve ‘un alamÄ±yoruz' diyor. Emin olun Ä°stanbul'da çok sayÄ±da fÄ±rÄ±ncÄ± artÄ±k ekmek çÄ±karamaz duruma geldi. 30 gün içerisinde 50 fÄ±rÄ±n kapandÄ±. BunlarÄ±n ruhsatlarÄ± var ve çoÄŸunluÄŸu da Eyüp, GaziosmanpaÅŸa, Esenyurt civarlarÄ±nda yer alÄ±yor" dedi.

'UN FÄ°YATI DÜÅžMEDÄ°'

Dolar fiyatÄ±nÄ±n düÅŸtüÄŸüne de dikkat çeken Ä°stanbul FÄ±rÄ±ncÄ±lar Esnaf OdasÄ± BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Çetin, "Döviz fiyatÄ± düÅŸtü. Ancak un satan firmalar bu konuda bir indirim yapmadÄ±. Uncular indirim yapmayÄ±nca biz de ekmeÄŸe zam yapamayÄ±nca belimiz bükülüyor. Uncular milli kahraman oldular, biz günah keçisi olduk. Güncel ekmek fiyatlarÄ± maliyetlerimizi karÅŸÄ±lamÄ±yor" dedi.

'TÜM KALEM ÜRÜNLER YÜZDE 40 ZAMLANDI'

YaklaÅŸÄ±k tüm kalem ürünlerde yüzde 40 oranÄ±nda bir fiyat artÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu belirten Çetin, "Un, tuz, maya, katkÄ± maddeleri, doÄŸalgaz ve elektrik fiyatlarÄ± mayÄ±s haziran ayÄ± fiyatlarÄ±na çekilsin biz o zaman zam yapmayalÄ±m. Böyle olunca iflas ediyoruz, zarar ediyoruz, dükkanlarÄ± kapatÄ±yoruz" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 00:00

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