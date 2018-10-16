Google, Android cihaz Ã¼reticilerinden lisans Ã¼creti alacak

Android'in piyasa hakimiyetini kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 4,3 milyar avro ceza alan Google, uygulamalarÄ±nÄ± kullanacak cihaz Ã¼reticilerinden Ã¼cret alacak.

Android iÅŸletim sisteminin piyasa hakimiyetini kötüye kullandÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) 4,3 milyar avro para cezasÄ± alan Google, Android kullanan mobil cihazlarÄ±n üreticileriyle yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmalarÄ± güncelledi. Åžirket, 29 Ekim tarihinden itibaren uygulamalarÄ±nÄ± kullanacak mobil cihaz üreticilerinden lisans ücreti talep edecek.

SAMSUNG, HUAWEI GÄ°BÄ° ÜRETÄ°CÄ°LER ANDROÄ°D'LE UYUMSUZ CÄ°HAZ ÜRETEBÄ°LECEK

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Google'Ä±n KÄ±demli BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hiroshi Lockheimer, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, AB'nin kestiÄŸi 4,3 milyar avro para cezasÄ±nÄ±n tekrarlamamasÄ± için AB Komisyonuna çözüm önerilerinin sunulduÄŸunu kaydetti.

Google'Ä±n Android iÅŸletim sistemi kullanan akÄ±llÄ± telefon ve tablet gibi mobil cihaz üreticileriyle yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmalarÄ± güncellediÄŸini belirten Lockheimer, Samsung, Huawei gibi üreticilerin Android'le uyumlu olmayan cihaz üretmelerine imkan tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

29 EKÄ°M'DE YÜRÜRLÜÄžE GÄ°RECEK

Lockheimer, Android iÅŸletim sistemi kullanacak mobil cihaz üreticilerinin Google'Ä±n arama motoru, harita ve e-posta gibi çeÅŸitli uygulamalarÄ± için lisans ücreti ödeyeceklerini ifade ederek, söz konusu deÄŸiÅŸikliklerin 29 Ekim tarihinden itibaren yürürlüÄŸe gireceÄŸini, bunun Avrupa Ekonomik AlanÄ±'ndaki bütün yeni akÄ±llÄ± telefon ve tabletleri kapsayacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

NE OLMUÅžTU?

AB, 2016'da Google'Ä±, Android iÅŸletim sistemiyle piyasayÄ± domine etmekle ve rekabet kurallarÄ±na aykÄ±rÄ± davranmakla suçlamÄ±ÅŸtÄ±. Suçlama, Google'Ä±n kendi arama ve diÄŸer çeÅŸitli uygulamalarÄ±nÄ± Android cihazlarda yüklü olarak sunmasÄ±ndan kaynaklanÄ±yordu.

AB Komisyonu, temmuz ayÄ±nda Google'Ä±n akÄ±llÄ± telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda kullanÄ±lan Android iÅŸletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 4,3 milyar avroluk para cezasÄ± kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Google, geçen hafta rekabet yasalarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle Brüksel'in verdiÄŸi 4,3 milyar avro para cezasÄ±nÄ± AB'nin en yüksek hukuki merci olan Avrupa Adalet DivanÄ± yapÄ±sÄ± içinde yer alan Genel Mahkemede temyize götürmüÅŸtü.

DünyanÄ±n en fazla kullanÄ±lan akÄ±llÄ± telefon iÅŸletim sistemi Android, Google'Ä±n pek çok uygulamasÄ± için önemli gelir kaynaÄŸÄ± durumunda. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 22:43

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