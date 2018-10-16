AyakkabÄ±cÄ±lar konkordato ilan ederken: Ä°hracat hedefi 1 milyar dolar

TÃ¼rkiye Umum AyakkabÄ±cÄ±lar Federasyonu BaÅŸkanÄ± Aydan: AmacÄ±mÄ±z ErdoÄŸan'Ä±n dÄ±ÅŸ ticarete verdiÄŸi destekle ihracatÄ±mÄ±zÄ± 1 milyar dolara Ã§ekmek.

Ä°zmir'in ÖdemiÅŸ ilçesinde ÖdemiÅŸ AyakkabÄ±cÄ±lar ve Deri Ä°ÅŸleri ile UÄŸraÅŸanlar OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Mustafa Köksoy ve ayakkabÄ±cÄ± esnafÄ± ziyaret eden Aydan, ÖdemiÅŸ YÄ±ldÄ±z Kent ArÅŸivi ve Müzesi'nde bulunan ayakkabÄ± bölümünü gezdi.

Aydan, ziyaret sonrasÄ± gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ayakkabÄ± ihracatÄ±nÄ±n Ä°thalatta Korunma Önlemleri YönetmeliÄŸinden sonra artÄ±ÅŸ gösterdiÄŸini dile getirerek memnun edici rakamlara ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

Bu yÄ±l temmuz ayÄ±na kadar 569 milyon dolarlÄ±k ihracat gerçekleÅŸtirdiklerini aktaran Aydan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü:

“AmacÄ±mÄ±z, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n dÄ±ÅŸ ticarete verdiÄŸi destekle, bu yÄ±l sonu itibarÄ±yla ihracatÄ±mÄ±zÄ± 800 milyon ya da 1 milyar dolara çekmek. Bugünkü ziyaretlerle sektörümüze, ayakkabÄ±cÄ± camiamÄ±za destek olmak istiyoruz. SorunlarÄ± yerinde dinliyoruz. Çözümlerini yapabiliyorsak ne mutlu bize.”

GeçtiÄŸimiz ay, Hotiç YeÅŸil Kundura, Beta AyakkabÄ± ve Sabo AyakkabÄ± gibi büyük markalar konkordato ilan ettiklerini duyurmuÅŸtu. (Ä°zmir/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 22:17

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