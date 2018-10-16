ABD'den Ä°ranâ€™daki 20 ÅŸirket ve bankaya yaptÄ±rÄ±m

ABD Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°ranâ€™daki 20 ÅŸirket ve bankayÄ± yaptÄ±rÄ±m listesine aldÄ±. GerekÃ§eler arasÄ±nda BesiÃ§ milislerinin desteklenmesi de var.

ABD Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°ran’daki 20 ÅŸirket ve bankaya, "Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'nÄ±n Besiç milislerini destekledikleri", "iç ve dÄ±ÅŸ saldÄ±rganlÄ±k amacÄ±yla faizsiz kredi verdikleri" gerekçeleriyle yaptÄ±rÄ±m kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klandÄ±.

Sputnik'in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre BakanlÄ±ÄŸÄ±n yaptÄ±rÄ±m listesinde Mellat bankasÄ± gibi büyük bankalarÄ±n yer almasÄ± da dikkat çekti. Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n bankayÄ± "iç ve dÄ±ÅŸ saldÄ±rganlÄ±k amacÄ±yla temettü, faizsiz ödünç para ve kredi ÅŸeklinde her yÄ±l milyonlarca dolar" aktarmakla suçladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lÄ±yor.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n yaptÄ±rÄ±m listesine ayrÄ±ca Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± ile baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu ileri sürülen ÅŸirketlere finansal ve teknik desek saÄŸlayan Parsian Bank, Sina Bank ve Bahman Group gibi bankalar da alÄ±ndÄ±.

ABD Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n finansmanÄ±n Mehr Eqtesad Bank üzerinden de saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ettiÄŸi öÄŸrenildi.

ABD’nin yaptÄ±rÄ±m listesine büyük üretici ÅŸirketler ve yatÄ±rÄ±m ÅŸirketleri de bulunuyor. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 20:59

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