Ukrayna'da savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼: 2 pilot Ã¶ldÃ¼

NATO tatbikatÄ± sÄ±rasÄ±nda Ukrayna'ya ait Su-27 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼. UÃ§akta bulunan 2 pilot yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Ukrayna’ya ait Su-27 savaÅŸ uçaÄŸÄ±, NATO tatbikatÄ± sÄ±rasÄ±nda ülkenin Vinnitsa bölgesi yakÄ±nÄ±nda düÅŸtü, 2 pilot hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ukrayna Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, ülkede devam eden NATO tatbikatÄ± sÄ±rasÄ±nda Vinnitsa bölgesinde eÄŸitim uçuÅŸu yapan uçaÄŸÄ±n düÅŸtüÄŸü belirtildi.

Uçaktaki 2 pilotun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirilen açÄ±klamada, olaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Öte yandan, Ukrayna medyasÄ±nda yer alan bazÄ± haberlerde, hayatÄ±nÄ± kaybeden pilotlardan birinin ABD vatandaÅŸÄ± olduÄŸu öne sürüldü.

Ukrayna’da, NATO üyesi ülkelerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla 8 Ekim’de baÅŸlayan ve 19 Ekim’e kadar devam edecek AçÄ±k Gökyüzü-2018 isimli askeri hava tatbikatÄ±na ABD ve Ukrayna’nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä°ngiltere, Belçika, Danimarka, Estonya, Hollanda, Polonya ve Romanya katÄ±lÄ±yor. (Kiev/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 20:32

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