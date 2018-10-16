â€˜Santralden yayÄ±lan zehirli gazlar nedeniyle kaÃ§ kiÅŸi hastalandÄ±?â€™

HDPâ€™li vekil HÃ¼seyin KaÃ§maz Silopi'de kurulan termik santralin yarattÄ±ÄŸÄ± Ã§evre ve saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na iliÅŸkin soru Ã¶nergesi verdi.

HDP ÅžÄ±rnak milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Silopi’de bulunan Ciner Grubu'na termik santralin çevre ve insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na ciddi zararlar verdiÄŸini ifade ederek Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih Dönmez’in yanÄ±tlamasÄ± talebiyle soru önergesi verdi.

‘CÄ°DDÄ° ÇEVRE VE SAÄžLIK SORUNLARI YARATIYOR’

Kaçmaz, önergede 2009'da kurulan termik santralin, zehirli atÄ±k sonucu bölgede yaÅŸayan insanlarda ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. AtÄ±klardan diÄŸer canlÄ±larla birlikte su kaynaklarÄ±nÄ±n da zarar gördüÄŸünü ifade eden Kaçmaz, termik santralden bÄ±rakÄ±lan sÄ±cak suyun yer altÄ± kaynaklarÄ±nÄ± kirlettiÄŸini vurguladÄ±.

Kaçmaz'Ä±n Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± tarafÄ±ndan cevaplanmasÄ±nÄ± istediÄŸi sorular ÅŸunlar:

â– Türkiye’deki termik santrallerin sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r?

â– Termik santraller için ne sÄ±klÄ±kla Çevresel Etki DeÄŸerlendirme (ÇED) raporu hazÄ±rlanmaktadÄ±r?

â– Bu santraller yerine; güneÅŸ, rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarÄ±ndan yararlanarak, enerji üretimi için alternatif yöntemler Silopi için deÄŸerlendirilmiÅŸ midir?

â– ÅžÄ±rnak’Ä±n Silopi ilçesinde toplam kaç megawatt gücünde ve toplam kaç adet daha termik santral ünitesi kurulmasÄ±na izin verilmesi planlanmaktadÄ±r? Bu konuda BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n politikasÄ± nedir?

â– Silopi’de bulunan termik santrallerin ilçemizin doÄŸal hayatÄ±na, hava kirliliÄŸine ve insanlarÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na yönelik etkilerini inceleyen bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? YapÄ±lmÄ±ÅŸ ise sonuçlarÄ± nelerdir?

â– Silopi’de ve Türkiye'nin diÄŸer il ve ilçelerinde termik santrallerde yakÄ±tlar yerli kaynaklardan mÄ± saÄŸlanmaktadÄ±r, yoksa üretim ithal ürünler vasÄ±tasÄ±yla mÄ± gerçekleÅŸtirilmektedir? Ä°thal ürün ile yakÄ±t temini yapan santraller varsa bunlarÄ±n ithal ürün tercih sebebi nedir? Ya da yerli kömüre dayalÄ± kurulan termik santraller daha sonra nasÄ±l olup da ithal kömüre yönelmiÅŸlerdir?

â– YapÄ±lmasÄ± planlanan termik santrallerin çevre koruyucu önlemleri ile ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±z var mÄ±dÄ±r? Bu çalÄ±ÅŸmalar ne sÄ±klÄ±kla tekrarlanmaktadÄ±r?

â– Filtreleme iÅŸlemine tabi santrallerin denetim ve kontrolü yapÄ±lmakta mÄ±dÄ±r? YapÄ±lÄ±yor ise hangi sÄ±klÄ±kla yapÄ±lmaktadÄ±r? Bu filtrelerin kalitesi, kullanÄ±m ÅŸekli, kullanÄ±m periyotlarÄ± nasÄ±l ve ne ÅŸekilde denetlenmektedir?

â– Silopi’de termik santralin kurulduÄŸu günden beri zehirli gazdan dolayÄ± kaç insan hastalanmÄ±ÅŸtÄ±r? BunlarÄ±n kaçÄ± yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸtir? Bu sebeple ortaya çÄ±kan hastalÄ±klar nelerdir? (ÅžÄ±rnak/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 20:24

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