AyvalÄ±k'ta yaÅŸam alanÄ± savunucularÄ± Ã‡ED toplantÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±rmadÄ±

YaÅŸam alanÄ± savunucularÄ±, AltÄ±nova Mahallesi sahilinde yapÄ±lmasÄ± planlanan maden arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen Ã‡ED toplantÄ±sÄ±na izin vermedi.

Kadri KAYA

Hüsnü EVREN

BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilçesi AltÄ±nova Mahallesi sahilinde yapÄ±lmasÄ± planlanan demir madeni arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± için Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü yetkililerince düzenlenen çevresel etki deÄŸerlendirmesi (ÇED) bilgilendirme toplantÄ±sÄ±na yaÅŸam alanÄ± savunucularÄ± izin vermedi.

Bir firma tarafÄ±ndan AltÄ±nova Mahallesi sahilinde yapÄ±lmasÄ± planlanan demir madeni arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± için yapÄ±lan baÅŸvuru üzerine, Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü, AltÄ±nova Kazan Sitesi'nde ÇED bilgilendirme toplantÄ±sÄ± düzenlemek istedi. Madene karÅŸÄ± olan vatandaÅŸlar ve CHP üyeleri, toplantÄ± için gelenlerin otele giriÅŸine izin vermedi. Otel önünde bir araya gelen vatandaÅŸlara, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gülizar Biçer Karaca, CHP BalÄ±kesir Milletvekilleri Fikret Åžahin ile Ensar Aytekin, AyvalÄ±k Belediye BaÅŸkanÄ± CHP'li Rahmi Gençer, CHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Serkan SarÄ±, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± da destek verdi.

HALK Ä°STEMEDÄ°, TOPLANTI YAPILMADI

FotoÄŸraf: Kadri Kaya/DHA

YaÅŸam alanÄ± savunucularÄ±, BalÄ±kesir Çevre ve Åžehircilik Ä°l Müdürü Sadullah Özel ve firma yetkililerini protesto etti. Yetkililer, ÇED bilgilendirme toplantÄ±sÄ±nÄ± yapmadan mahalleden ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±. Müdür Özel, CHP milletvekilleriyle birlikte otel yakÄ±nÄ±ndaki bir evin bahçesinde, halk izin vermediÄŸi için toplantÄ±nÄ±n yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na dair tutanak tuttu. Tutanak hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada evin bahçesine gelen maden firmasÄ± temsilcileri ile yaÅŸam alanÄ± savunucularÄ± arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.

'ÅžÄ°RKET, Ä°LÇEYÄ° TALAN ETMEK VE ÇEVREYÄ° KÄ°RLETMEK Ä°ÇÄ°N GELDÄ°'

FotoÄŸraf: Kadri Kaya/DHA

ÇED toplantÄ±sÄ±nÄ±n iptalinin ardÄ±ndan konuÅŸan AyvalÄ±k Belediye BaÅŸkanÄ± Rahmi Gençer, maden ÅŸirketinin ilçeyi talan etmeye ve çevreyi kirletmeye geldiÄŸini söyledi. VatandaÅŸlarÄ± maden arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na karÅŸÄ± tepki göstermeye çaÄŸÄ±ran Gençer, "Sadece doÄŸa, ülke ve canlÄ±lara olan sevgimizle burada toplandÄ±k. Bütün AltÄ±nova, AyvalÄ±k, Küçükköy, sivil toplum örgütleri, vatandaÅŸlar burada. Åžehir dÄ±ÅŸÄ±ndan konuklarÄ±mÄ±z burada. Cumhuriyetin cumhuru burada. SayÄ±n Ä°l Müdürü ve devlet memuru arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z da ortamÄ± gördüler. 'Halk böyle istiyorsa tutanaÄŸÄ±mÄ±zÄ± tutarÄ±z' dediler. Halk istemedi. Madene karÅŸÄ± olan herkes buna dair bir yazÄ±yÄ± Kent Konseyi BaÅŸkanÄ±mÄ±za ulaÅŸtÄ±rsÄ±nlar. Biz bu yazÄ±larÄ± Ä°l Çevre MüdürlüÄŸüne yollayacaÄŸÄ±z. ToplantÄ±nÄ±n yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±na dair dosyayÄ± bakanlÄ±ÄŸa gönderecekler. Bu gösterdiÄŸiniz duyarlÄ±lÄ±k için teÅŸekkür ediyorum ama süreç bitmemiÅŸtir. Bu iÅŸi burada yaptÄ±rmayacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Kadri Kaya/DHA

KonuÅŸma yapan CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gülizar Biçer Karaca, CHP'li milletvekilleri Ensar Aytekin ve Fikret Åžahin ile CHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Serkan SarÄ± AyvalÄ±k sahillerinin maden arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± ile kirletilmesine izin vermeyeceklerini belirtti. (BalÄ±kesir/DHA)

Ã‡ED toplantÄ±sÄ±nda Ã¶zel gÃ¼venlikÃ§i, yaÅŸam savunucularÄ±na saldÄ±rdÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 20:21

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