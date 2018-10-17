AyvalÄ±k'ta halk, maden ÅŸirketine Ã‡ED toplantÄ±sÄ± yaptÄ±rmadÄ±

AyvalÄ±k AltÄ±nova Mahallesi sahilinde maden aramak iÃ§in Ã‡ED toplantÄ±sÄ± yapmak isteyen DENSA ÅŸirketine yÃ¶re halkÄ± izin vermedi.

C.Saffet YILMAZ

AyvalÄ±k

AyvalÄ±k AltÄ±nova mahallesinde denizden maden çÄ±karmak için ÇED toplantÄ±sÄ± yapmak isteyen DENSA Madencilik ÅŸirketine yöre halkÄ± izin vermedi. Åžirket yetkilileri, toplantÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiremeden blgeden ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±.

AyvalÄ±k‘Ä±n AltÄ±nova mahallesi denizinde demir madeni çÄ±kartmak için baÅŸvuruda bulunan DENSA Madencilik Åžirketine karÅŸÄ± yöre halkÄ± ve çevre örgütleri uzun süreden bu yana mücadele ediyorlar. Denizin ve sahilin talan edilmesine karÅŸÄ± örgütlü bir mücadele yürüten körfez halkÄ±, önceki gün Çevre Ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸünce AltÄ±nova’da yapÄ±lmak istenen çevresel etki deÄŸerlendirme (ÇED) toplantÄ±sÄ±nÄ± engelleyerek halkÄ±n yanÄ±ltÄ±lmasÄ±na izin vermedi.

FotoÄŸraf: Kadri Kaya/DHA

'DENÄ°ZDE MADENE HAYIR'

AyvalÄ±k ve Edremit Kent Konseyleri, yöredeki birçok çevre örgütü ve körfez halkÄ±ndan oluÅŸan 500’ü aÅŸkÄ±n kiÅŸi, ÇED toplantÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± AltÄ±nova mahallesindeki Safa Motel’in çevresini ablukaya alarak madenci ÅŸirketin birtakÄ±m vaatlerle halkÄ± kandÄ±rmasÄ±na izin vermedi. BalÄ±kesir CHP ve EMEP il baÅŸkanlarÄ± ve partililer, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gülizar Biçer, BalÄ±kesir milletvekilleri Fikret Åžahin ve Ensar Aytekin ile AyalÄ±k Belediye BaÅŸkanÄ± Rahmi Göçer de yaÅŸam alanÄ± savunucularÄ±na destek için AltÄ±nova mahallesindeydi.

FotoÄŸraf: Kadri Kaya/DHA

Körfez halkÄ±nÄ±n sloganlarla tepki göstererek izin vermediÄŸi toplantÄ± sonunda toplantÄ±nÄ±n yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin tutanak tutuldu. Burada konuÅŸma yapan AyvalÄ±k Belediye BaÅŸkanÄ± Rahmi Gencer ve CHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Serkan SarÄ± ile milletvekilleri, çevrenin ve doÄŸanÄ±n katledilerek yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±n talan edilmesine izin vermemek için her zaman halkÄ±n yanÄ±nda olacaklarÄ±nÄ± söyledi. Gençer, "Sadece doÄŸa, ülke ve canlÄ±lara olan sevgimizle burada toplandÄ±k. Bütün AltÄ±nova, AyvalÄ±k, Küçükköy, sivil toplum örgütleri, vatandaÅŸlar burada. Åžehir dÄ±ÅŸÄ±ndan konuklarÄ±mÄ±z burada. Cumhuriyetin cumhuru burada. SayÄ±n Ä°l Müdürü ve devlet memuru arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z da ortamÄ± gördüler. 'Halk böyle istiyorsa tutanaÄŸÄ±mÄ±zÄ± tutarÄ±z' dediler. Halk istemedi. Madene karÅŸÄ± olan herkes buna dair bir yazÄ±yÄ± Kent Konseyi BaÅŸkanÄ±mÄ±za ulaÅŸtÄ±rsÄ±nlar. Biz bu yazÄ±larÄ± Ä°l Çevre MüdürlüÄŸüne yollayacaÄŸÄ±z. ToplantÄ±nÄ±n yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±na dair dosyayÄ± bakanlÄ±ÄŸa gönderecekler. Bu gösterdiÄŸiniz duyarlÄ±lÄ±k için teÅŸekkür ediyorum ama süreç bitmemiÅŸtir. Bu iÅŸi burada yaptÄ±rmayacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Kadri Kaya/DHA

Ã‡ED toplantÄ±sÄ±nda Ã¶zel gÃ¼venlikÃ§i, yaÅŸam savunucularÄ±na saldÄ±rdÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 12:27

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