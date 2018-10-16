TanrÄ±kulu'dan 40 bin sÃ¶zleÅŸmeli iÃ§in kanun teklifi

CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, kamu kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan yaklaÅŸÄ±k 40 bin sÃ¶zleÅŸmeli personelin kadroya alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, sözleÅŸmeli çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan personellerin kadroya geçirilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu. 40 bine yakÄ±n üniversite mezunun sözleÅŸmeli personel olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden TanrÄ±kulu, sosyal hukuk devletinin adaleti saÄŸlamakla yükümlü olduÄŸunu söyledi.

Belediyeler Kanunu'nun 4B maddesine göre belediyelerde, bakanlÄ±klarda ve bakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarda birçok üniversite bölümünden mezun olmuÅŸ sözleÅŸmeli personellerin kadro beklediÄŸini söyleyen TanrÄ±kulu, yÄ±llarca aynÄ± görevi yapsa bile tayin hakkÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kademe atlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yönetici konuma gelme ÅŸanslarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

SÖZLEÅžMELÄ° PERSONELLER Ä°Åž GÜVENCESÄ°NDE SON DERECE KORUMASIZ

SözleÅŸmeli personellerin kadrolu personel ile aynÄ± sorumluluklarÄ± aldÄ±klarÄ±ndan ve önemli projelere imza attÄ±klarÄ±ndan bahseden TanrÄ±kulu, “Buna raÄŸmen ne iÅŸçi, ne memur statüsünde olmayan kamu görevlileridir. 5393 sayÄ±lÄ± Belediye Kanunu'nun 49.maddesine ve 657 SayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanun'unun 4B maddesine göre çalÄ±ÅŸan sözleÅŸmeli personel iÅŸ güvencesi konusunda sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸamaktadÄ±r. Ä°dareciler tarafÄ±ndan sözleÅŸmeler yenilenmemekte, feshedilmekte ya da sözleÅŸmelerinin feshedileceÄŸine dair idareciler tarafÄ±ndan mobbinge uÄŸrayabilmektedirler. Özellikle mahalli idare sözleÅŸmelileri baÅŸta olmak üzere, iÅŸ güvencesi siyasi etkileÅŸimlere karÅŸÄ± son derece korumasÄ±z durumda bulunmaktadÄ±r”diye konuÅŸtu.

MÄ°LYONLARCA LÄ°RALIK Ä°HALE HAZIRLASA DA HER AN KAPI ÖNÜNE KONULABÄ°LÄ°R!

SözleÅŸmeli personellerin, hak etmediÄŸi davranÄ±ÅŸlara maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sözleÅŸmelerinin yenilenmesinde hep korku yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten TanrÄ±kulu, “Bu kiÅŸilerin, bakmakla yükümlü bir ailesi olduÄŸu düÅŸünüldüÄŸünde yaÅŸanan sosyal travmanÄ±n telafisi mümkün olmayan sonuçlar doÄŸuracaÄŸÄ± açÄ±ktÄ±r. Tüm sözleÅŸmeli personel, statüsü gereÄŸi memur haklarÄ±na sahip olmasa bile memur olarak görüldüÄŸü için büyük sorumluluklar gerektiren milyonlarca liralÄ±k ihalelerin hazÄ±rlayÄ±cÄ±sÄ±, komisyon yetkilisi ve uygulayÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu halde hiçbir hukuki güvencesi yoktur” dedi.

TanrÄ±kulu, 4B maddesine göre çalÄ±ÅŸan sözleÅŸmeli personellerin görevde yükselemediÄŸini söyleyerek, yÄ±llarca aynÄ± görevi yapsa bile kademe atlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yönetici konuma gelme ÅŸanslarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. SözleÅŸmeli personellere sorumluluk verildiÄŸine fakat yetki verilmediÄŸine dikkat çeken TanrÄ±kulu, “SözleÅŸmeli personelin tayin hakkÄ± bulunmuyor. Ailelerinden, eÅŸlerinden ve çocuklarÄ±ndan ayrÄ± yaÅŸamak zorunda kalan sözleÅŸmeli personel kadroya alÄ±nmayÄ± istemektedir” dedi.

40 BÄ°N SÖZLEÅžMELÄ° PERSONEL EÅžÄ°T OLMAYAN KOÅžULLARDA ÇALIÅžIYOR

Sosyal hukuk devletinin eÅŸitliÄŸi saÄŸlayarak, sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi oluÅŸturmakla yükümlü olduÄŸunu belirten TanrÄ±kulu, 25 Haziran 2013 tarihinden sonra iÅŸe baÅŸlayan ve bu haktan yararlanamayan yaklaÅŸÄ±k 40 bine yakÄ±n sözleÅŸmeli personel olduÄŸunu söyledi.

Konu ile ilgili Türkiye'nin taraf olduÄŸu uluslararasÄ± sözleÅŸme, Anayasa ve Ä°ÅŸ Hukukunun ilgili; ‘hukuk devleti ilkesi’, ‘eÅŸitlik ilkesi’, ‘eÅŸit iÅŸ için eÅŸit ücret hakkÄ±’, ‘adil ve yeterli elveriÅŸli bir ücret hakkÄ±’, ‘adil çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na sahip olma hakkÄ±’, ‘eÅŸit muamele görme hakkÄ±’ hükümlerini hatÄ±rlatan TanrÄ±kulu, “40 bine yakÄ±n olan tüm sözleÅŸmeli personelin kurum ayrÄ±mÄ± yapÄ±lmadan bu haktan yararlanmamalarÄ± sosyal devlet ilkesine uygun düÅŸecektir” diyerek sözleÅŸmeli personellerin kadroya alÄ±nmasÄ± için kanun teklifinde bulundu. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 20:02

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