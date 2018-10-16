Ã‡ocuÄŸu aÄŸlayan yolcular otobÃ¼sten indirildi

Antalyaâ€™dan Bodrumâ€™a giden iki kiÅŸi ve Ã§ocuklarÄ±, Ã§ocuklarÄ±n aÄŸlamasÄ± gerekÃ§e gÃ¶sterilerek otobÃ¼sten indirildi.

Mahir DOÄžAN

Antalya

Pamukkale Turizm’e ait otobüs ile Antalya’dan Bodrum’a yolculuk eden iki kadÄ±n ve iki küçük çocuk, ‘Çocuklar aÄŸlÄ±yor, böyle yolculuk yapamazsÄ±nÄ±z’ denilerek mola yerinde otobüsten indirildi.

Evrensel’e ulaÅŸarak konu hakkÄ±nda bilgi veren Veysi Akkaya olayÄ±n Pamukkale Turizm’e ait 23.59 saatli Antalya-Bodrum seferinde yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ä°ddiaya göre Veysi Akkaya, otobüse eÅŸiyle birlikte iki küçük çocuÄŸu ve bir akrabasÄ±nÄ± bindirdiÄŸini sonrasÄ±nda ise eÅŸinin kendisini arayarak otobüsten indirildiklerini söyledi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, çocuÄŸun otobüste aÄŸlamasÄ± üzerine muavinin sÄ±k sÄ±k yanlarÄ±na gelerek ‘çocuÄŸu susturun, bu ÅŸekilde yolculuk yapamayÄ±z’ dediÄŸini belirterek yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±:

“EÅŸim, muavine ‘Bu küçük çocuk. Susturmak için uÄŸraÅŸÄ±yorum ne yapabilirim’ dediÄŸinde, muavin ‘Ben bilmem bir ÅŸekilde çocuÄŸu sustur’ demiÅŸ. Otobüs, Denizli-AcÄ±payam’da mola verdiÄŸinde muavin eÅŸimin yanÄ±na tekrar gelerek ‘Bu ÅŸekilde yolculuk yapamazsÄ±nÄ±z’ diye yinelemiÅŸ. EÅŸim de muavinin baskÄ±larÄ±na daha fazla dayanamayarak o zaman valizlerimizi verin bizi indirin demiÅŸ. Muavin de biletin üzerine imza alarak iki kadÄ±n ve iki çocuÄŸu orada otobüsten indirmiÅŸ. EÅŸim beni arayÄ±p durumu anlatÄ±nca aÄŸabeyim gece kendi arabasÄ±yla AcÄ±payam’a giderek ailemi alÄ±p tekrar Antalya’ya döndü.”

Akkaya, bunun üzerine otobüs firmasÄ±nÄ± arayarak yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, firma yetkilisinin ise ‘eÄŸer isterseniz muavinden ÅŸikâyetçi olabilirsiniz’ dediÄŸini aktararak “Ben muavinden davacÄ± olmadÄ±m. Ben ÅŸunu merak ediyorum; bu otobüsün ÅŸoförü ve muavini kendi yetkilerini kullanarak mÄ± bu yolcularÄ± indirdiler? Bu ÅŸirketin gece müdürü, yol sefer sorumlularÄ± yok mudur? Bu yetkililerin olandan haberi var mÄ±dÄ±r? Beni arayÄ±p bir özür bile dilemediler. AÄŸabeyimin arabasÄ± olmasaydÄ± iki çocuk ve iki kadÄ±n bilmedikleri bir yerde sabaha kadar bekleyeceklerdi” diyerek yaÅŸananlara tepki gösterdi.

Olayla ilgili bilgi almak için iletiÅŸime geçtiÄŸimiz Pamukkale Turizm MüÅŸteri Hizmetleri, konuyu yetkililere aktaracaklarÄ±nÄ±, en kÄ±sa sürede geri dönüÅŸ yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Ancak ÅŸu ana kadar ÅŸirket yetkililerinden konuya iliÅŸkin herhangi bir açÄ±klama gelmedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 19:52

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