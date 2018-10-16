PaÅŸinyan, BaÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revinden istifa etti

Ermenistan BaÅŸbakanÄ± Nikol PaÅŸinyan, gÃ¶revinden istifa etti.

Ermenistan haber ajansÄ± Armenpress, BaÅŸbakan Nikol PaÅŸinyan'Ä±n erken seçim sürecini baÅŸlatmak üzere baÅŸbakanlÄ±k görevinden istifa ettiÄŸini duyurdu.

PaÅŸinyan, bir televizyon kanalÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda, "Bugün Ermenistan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± görevinden istifa ediyorum." dedi.

PaÅŸinyan, "Müreffeh Ermenistan" partisi valileri ve Ermeni Devrimci Federasyonu (TaÅŸnaksutyun) Partisinden bakanlarÄ±nÄ±n görevinden alÄ±nmasÄ± talimatÄ± vermiÅŸti. Bu kararÄ± sonrasÄ±nda yüzlerle kiÅŸi, parlamento binasÄ±na akÄ±n ederek PaÅŸinyan’Ä±n istifa etmesini talep etmiÅŸti. Bunun üzerine, PaÅŸinyan, "BakanlarÄ±n ve valilerin görevden alÄ±nma kararÄ± yürürlüÄŸe girdiÄŸinde istifa edeceÄŸim" demiÅŸti.

PaÅŸinyan'Ä±n istifa kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeni baÅŸbakan için parlamentoda seçim yapÄ±lmasÄ± gerekiyor.

Hiçbir partinin aday çÄ±karmamasÄ± halinde ülkede erken genel seçimlere gidilecek.

PaÅŸinyan'Ä±n istifasÄ± sonrasÄ± eÄŸer herhangi bir partiden baÅŸbakan adayÄ± çÄ±karÄ±lÄ±rsa, PaÅŸinyan taraftarlarÄ±nÄ±n eylem yapmasÄ± bekleniyor.

Ermenistan yasalarÄ±na göre, parlamentoda yapÄ±lan seçimde ilk turda baÅŸbakan seçilmezse, 7 gün sonra ikinci tur seçim yapÄ±lÄ±yor. Ä°kinci tura milletvekillerinin en az 3'te 1'nin gösterdiÄŸi adaylar katÄ±labiliyor. Bu turda da baÅŸbakan seçilemez ise parlamento daÄŸÄ±lÄ±yor ve ülkede erken seçime gidiliyor.

Milletvekili seçimleri, parlamento daÄŸÄ±ldÄ±ktan en erken 30, en geç 45 gün sonra yapÄ±lÄ±yor.

Yeni parlamentonun oluÅŸturulmasÄ±na kadar geçici baÅŸbakan ve hükümet görevlerine devam ediyor. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 19:47

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