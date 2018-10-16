Halkevleri operasyonuna tepki: SaldÄ±rÄ±larÄ± dayanÄ±ÅŸmayla gÃ¶ÄŸÃ¼sleyeceÄŸiz

Halkevleri'nin Ankara ÅŸubelerine ve ÅŸube baÅŸkanlarÄ±na yÃ¶nelik operasyona gÃ¶sterilen tepkide baskÄ±larÄ±n dayanÄ±ÅŸmayla gÃ¶ÄŸÃ¼sleneceÄŸi vurgusu yapÄ±ldÄ±.

Emek ve Demokrasi Güçleri, Halkevleri'nin Ankara'da bulunan ÅŸube ve ÅŸube baÅŸkanlarÄ±na yönelik operasyonlara tepki gösterdi. Çok sayÄ±da CHP ve HDP'li milletvekilinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da dayanÄ±ÅŸma ve ortak mücadele çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda Halkevlerinin Eryaman, Keçiören, TuzluçayÄ±r, Mutlu ve Ä°lker ÅŸube baÅŸkanlarÄ±nÄ±n evine ve ÅŸube binalarÄ±na yönelik operasyona karÅŸÄ± emek demokrasi güçleri ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. Halkevleri Genel Merkezi'nde yapÄ±lan toplantÄ±ya çok sayÄ±da HDP ve CHP'li milletvekili de katÄ±ldÄ±.

'NAFÄ°LE BÄ°R ÇABA Ä°ÇERÄ°SÄ°NDELER'

Halkevleri EÅŸ BaÅŸkanÄ± DilÅŸat AktaÅŸ, hukuksuz aramalarla karÅŸÄ± karÅŸÄ± kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek savclÄ±ÄŸÄ±n soruÅŸturmaya yönelik “gizlilik” kararÄ± giriÅŸimi içerisinde olduÄŸunu kaydetti. AktaÅŸ, gözaltÄ±ndaki kadÄ±n yöneticilerin yÄ±llardÄ±r mahallelerde kadÄ±nlarÄ±n özgürlüÄŸü, halkÄ±n talepleri için mücadele ettiÄŸini ifade etti. Operasyonun Halkevlerine yönelik denetim biçiminde gösterilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden AktaÅŸ ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Aylar önce de eÄŸitim faaliyetlerimiz nedeniyle ÅŸubelerimiz mühürlenmiÅŸti. Ancak nafile bir çaba içerisindeler. HalkÄ±n örgütlenme isteÄŸini, mücadele azmini örgütlü kesimlere yönelik operasyonlarla bastÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Halkevleri bugüne kadar özgür ve örgütlü halkÄ±n yaÅŸamsal taleplerine cevap veren, parasÄ±z eÄŸitim, saÄŸlÄ±k barÄ±nma hakkÄ±nÄ± savunan bir örgüt olmuÅŸtur.”

'Ä°ÅžTEN ÇIKARMALARIN YASAKLANMASIBI TALEP ETMEK SUÇ SAYILIYOR'

Türkiye'nin içerisinde bulunduÄŸu krizin faturasÄ±nÄ±n emekçilere ödetilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± kampanya baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden AktaÅŸ, “Ä°ÅŸten çÄ±karmalarÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ± talep etmek, emekçilere ek zam istemek suç olarak çÄ±kartÄ±lÄ±yor karÅŸÄ±mÄ±za. Halkevleri dün olduÄŸu gibi bundan sonra da halkÄ±n haklarÄ±, sÄ±nÄ±fÄ±n çÄ±karlarÄ± için mücadeleye devam edecek. Bizlerin gösterdiÄŸi birlik ve dayanÄ±ÅŸma bunlarÄ± yÄ±ldÄ±racak” dedi.

'DAR AÄžACINDA ÜÇ FÄ°DAN' SUÇ UNSURU SAYILDI

Halkevleri EÅŸ BaÅŸkanÄ± Nuri Günay, Halkevleri'nin emek ve demokrasi güçleriyle birlikte krize karÅŸÄ± program oluÅŸturduÄŸunu belirterek iktidarÄ±n bundan rahatsÄ±z olduÄŸunu vurguladÄ±. Günay, “Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n evrensel deÄŸerleri ihtiyaç haline geldi. Demokrasi için, laiklik için mücadele etmeye devam edeceÄŸiz” dedi.

Evlerde yapÄ±lan aramalarda “Dar AÄŸacÄ±nda Üç Fidan” kitabÄ±nÄ±n suç unsuru olarak alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Günay, “Sosyalist olmanÄ±n suç olduÄŸu günler yaÅŸatÄ±lÄ±yor. Onurla sahiplendiÄŸimiz önderlerimiz suç malzemesi olarak sunuluyor. Bizlerin mücadelesi demokrasi, barÄ±ÅŸ, eÅŸit ve laik bir ülke için mücadeledir” dedi.

Günay, emek ve demokrasi güçleriyle birlikte bundan sonra da mücadeleyi sürdüreceklerini ve bu tür saldÄ±rÄ±larÄ± birlikte göÄŸüsleyeceklerini kaydetti.

'KARÅžIMIZDA HALKIN ÇIKARINI DÜÅžÜNMEYEN BÄ°R Ä°KTÄ°DAR VAR'

Halkevleri eski genel baÅŸkanÄ± ve HDP Ä°stanbul Milletvekili Oya Ersoy da iktidarÄ±n Halkevleri'ni kendine tehdit olarak gördüÄŸünü belirterek, Halkevlerinin bundan sonra da eÅŸit, özgür ve barÄ±ÅŸ içinde bir ülke için mücadeleye devam edeceÄŸini vurguladÄ±.

Demokrasi güçleriyle birlikte Türkiye'yi gericiliÄŸe, Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa teslim etmeyeceklerini kaydeden Ersoy, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“KarÅŸÄ±larÄ±n istedikleri gibi at koÅŸturacaklarÄ± bir ülke yok. HavaalanÄ± iÅŸçilerinden korkuyorlar. HalkÄ±n hiçbir çÄ±karÄ±nÄ± düÅŸünmeyen bir iktidar var. Ä°deolojik olarak biz sosyalistlere düÅŸmanlar. Ancak içinden geçtiÄŸimiz dönemde ülkeyi sosyalizm kurataracak.”

'Ä°KTÄ°DAR YARATTIÄžI YOKSULLUK VE YOLSUZLUÄžUN DUYULMASINI Ä°STEMÄ°YOR'

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veli AÄŸbaba da saldÄ±rÄ±nÄ±n sadece Halkevleri'ne deÄŸil bütün muhaliflere yönelik olduÄŸunu belirterek iktidarÄ±n Halkevleri'nin savunduÄŸu demokrasi, laiklik gibi deÄŸerlerin karÅŸÄ±sÄ±nda olduÄŸunu kaydetti. Hükümetin kendi yarattÄ±ÄŸÄ± yoksulluk ve yolsuzluÄŸun duyulmasÄ±nÄ± istemediÄŸini ifade eden AÄŸbaba, “Bu rejime faÅŸizme karÅŸÄ± her zaman dayanÄ±ÅŸma içerisinde olduÄŸumuzu, saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± birlikte olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± belirtmek istiyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Ankara'da Halkevleri Ã¼yelerine operasyon

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 19:20

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