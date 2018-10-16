KÄ±brÄ±s raporu BM'ye sunuldu: KÄ±brÄ±sâ€™ta Ã§Ã¶zÃ¼msÃ¼zlÃ¼k sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lemez

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres KÄ±brÄ±s raporunu BM GÃ¼venlik Konseyine sundu. KÄ±brÄ±s basÄ±nÄ±nda 'Ã§Ã¶zÃ¼m' yorumlarÄ± yapÄ±ldÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyine sunduÄŸu KÄ±brÄ±s raporunda, Ada’da kapsamlÄ± çözüm umutlarÄ±nÄ±n hala canlÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

Guterres, KÄ±brÄ±s sorunu için görevlendirdiÄŸi geçici özel danÄ±ÅŸmanÄ± Jane Holl Lute’un taraflarla istiÅŸarelerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerinin ardÄ±ndan, raporunu BM Güvenlik Konseyine sundu. AA muhabirinin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± raporda Guterres, Ada’da iki kesim arasÄ±nda kapsamlÄ± bir çözümün hayata geçirileceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Guterres, “Ada’da iki toplum arasÄ±nda kapsamlÄ± çözüm umutlarÄ±nÄ±n hâlâ canlÄ± olduÄŸuna inanÄ±yorum” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

‘ÇÖZÜMSÜZLÜK SÜRDÜRÜLEBÄ°LÄ°R DEÄžÄ°L’

Sonuç vermeyen ve sonu olmayan bir sürecin geride kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, KÄ±brÄ±s’ta çözümsüzlüÄŸün sürdürülemeyeceÄŸine dair yaygÄ±n bir anlayÄ±ÅŸ olduÄŸunu kaydeden Guterres, “KÄ±brÄ±slÄ±larÄ±n sadece net bir ufukta baÅŸarÄ±labilecek kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸÄ±n getirebileceÄŸi ortak bir geleceÄŸi hak ettiÄŸine inanÄ±yorum” ifadesini kullandÄ±.

Ada’da çözümün gelecekte her KÄ±brÄ±slÄ±nÄ±n koÅŸullarÄ±nÄ± iyileÅŸtireceÄŸine deÄŸinen Guterres, taraflar beklentilerinden daha azÄ±nÄ± kabul etse de çözümün büyüme, refah ve geleceÄŸe dönük güven fÄ±rsatlarÄ± sunacaÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

‘YENÄ° FÄ°KÄ°RLERE Ä°HTÄ°YAÇ DUYULABÄ°LÄ°R’

Ä°ki tarafÄ±n da müzakere konusundaki istekliliÄŸi göz önünde bulundurularak “bundan sonraki sürece aciliyet duygusuyla iyi bir ÅŸekilde hazÄ±rlanÄ±lmasÄ±” gerektiÄŸini belirten Guterres, yeni bir çabadan sonuç alÄ±nabilmesi için “yeni fikirlere ihtiyaç duyulabileceÄŸi” yorumunu yaptÄ±.

Guterres, müzakereler baÅŸlamadan önce kilit konularda gerçek bir yakÄ±nlaÅŸma saÄŸlanÄ±p saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve taraflarÄ±n kendi öngörebileceÄŸi ortak bir geleceÄŸe yönelik çözüm için yeni öneriler getirmede istekliliÄŸini ölçmek için Lute’tan Ada’ya giderek istiÅŸarelerini sürdürmesini isteyeceÄŸini aktardÄ±.

AyrÄ±ca Guterres raporunda, tam teÅŸekküllü müzakerelere yeniden baÅŸlamadan önce taraflardan baÅŸlangÄ±ç noktasÄ± konusunda anlaÅŸmalarÄ±nÄ± istedi.

“Bir kez daha KÄ±brÄ±s’ta ve çevresinde bulunan doÄŸal kaynaklardan her iki toplumun da faydalanmasÄ± gerektiÄŸini yineliyorum” diyen Guterres, doÄŸal kaynaklarÄ±n, taraflarÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± kabul edilebilir ve kalÄ±cÄ± bir çözüm bulunmasÄ± konusunda çalÄ±ÅŸmaya teÅŸvik etmesi gerektiÄŸini ifade etti.

Söz konusu rapor, 30 Ekim’de BM Güvenlik Konseyinde görüÅŸülecek.

KIBRIS BASININDA ‘ÇÖZÜM’ YORUMLARI: TÜRKÄ°YE, KIBRISLI TÜRKLERÄ° ARADAN ÇIKARIYOR

KÄ±brÄ±s gazeteleri ve yorumcularÄ± da “çözüm” konusunu analiz etmeyi sürdürüyor. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu ile Güney KÄ±brÄ±s Lideri Anastasiadis’in New York’taki gizli görüÅŸmesi, Türkiye yönetiminin KÄ±brÄ±slÄ± Türkleri ‘aradan çÄ±karmasÄ±’ olarak yazÄ±larda öne çÄ±ktÄ±. Ä°ÅŸte dün yayÄ±nlanan o yorumlardan bazÄ±larÄ±:

KIBRIS’TA ‘ESAS OÄžLAN’ TÜRKÄ°YE

Serhat Ä°ncirli (KÄ±brÄ±s PostasÄ±):

“Ortada gerçekler vardÄ±r! SÄ±ralayalÄ±m... Nedir bu gerçekler?

Bir: KÄ±brÄ±s Cumhuriyeti’nin masadaki muadili KÄ±brÄ±s Türk Devleti yani KKTC deÄŸildir!

Ä°ki: Evet, KÄ±brÄ±s sorununda “iki taraf” ve aynÄ± zamanda “iki toplum” esas öznelerdir ancak “esas oÄŸlan” Türkiye’dir! Üç: Özneler deÄŸil, esas oÄŸlan, karar organÄ±dÄ±r! Dört: Zaten hepimiz Türkiye ile görüÅŸülmesi gerektiÄŸi inancÄ±ndaydÄ±k. BeÅŸ: ÇavuÅŸoÄŸlu ile Anastasiadis görüÅŸmeleri sÄ±klaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. AltÄ±: BaÅŸka ÅŸeylere ses çÄ±karmayan AkÄ±ncÄ±’nÄ±n devre dÄ±ÅŸÄ± kalma konusunda küsmesi açÄ±kçasÄ± çözümden önemli deÄŸildir! Yedi: Çok mu karmaÅŸÄ±k bir yazÄ± oldu?

Sekiz: Olabilir! Dokuz: KÄ±brÄ±s sorunu ÅŸu ya da bu ÅŸekilde çözülmelidir; çözecek olan da Ankara’dÄ±r! Bu gerçekten kimse uçarak, veya hÄ±zlÄ± koÅŸarak kaçamaz!”

KIBRIS KÄ°MÄ°N UMRUNDA?

Sami Özuslu (Yenidüzen):

“Gerçek olan ÅŸu ki, kimse KÄ±brÄ±s’ta çözümle ilgilenmiyor. KÄ±brÄ±s’la ilgilenenler ise tamamen ve kesinlikle kendi çÄ±karlarÄ± için bunuyapÄ±yor. ABD, Rusya, Ä°ngiltere...Türkiye, Yunanistan... (...) BuzdaÄŸÄ±nÄ±n görünmeyen kÄ±smÄ±nda o kadar çok çirkef kokusu var ki!.. KÄ±brÄ±s adasÄ±na ait münhasÄ±r ekonomik bölgeden çÄ±kacak petrol, bölgedeciddi bir güç savaÅŸÄ±na neden oluyor. Suriye savaÅŸÄ± sonrasÄ±nda zaten OrtadoÄŸu ve DoÄŸu Akdeniz’de kartlar yeniden daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Oyuna yeni giren oyuncular oldu. Kimi oyuncularÄ±n elindeki kartlar güçlenirken kimilerinin gücü azaldÄ±. Sürekli bir pozisyon alma var ÅŸimdi ve dikkatler özellikle Exxon ÅŸirketinin 10’uncu parselde KasÄ±m ayÄ±nda baÅŸlayacaÄŸÄ± kazÄ±ya çevrildi. EÄŸer o kazÄ±dan pozitif sonuç alÄ±nÄ±rsa, paylaÅŸÄ±m kavgasÄ± alevlenecek. Uzmanlar ÅŸubat ayÄ±nda ‘saÄŸlam bir kriz’ bekliyor. (...) DiÄŸer yandan Anastasiadis iÅŸe Türkiye KÄ±brÄ±slÄ± Türkleri el birliÄŸiyle oyunun dÄ±ÅŸÄ±na itecek iÅŸler çeviriyor. Tarihte görülmemiÅŸ bir ÅŸekilde Ankara KÄ±brÄ±s Türk liderliÄŸini ‘sÄ±fÄ±r’la çarpÄ±yor. ‘GevÅŸek federasyon’ yahut ‘konfederasyon’ konuÅŸulduÄŸu iddia ediliyor ama bunun ne anlama geldiÄŸini kimse kestiremiyor. Bu bir ‘çözüm’ olacaksa KÄ±brÄ±slÄ± Türklerin durumu ne olacak, bilen yok. Mesela ‘toprak’ konusu ne olacak? Mülkiyet nasÄ±l halledilecek? KÄ±brÄ±slÄ±Türkler AB’nin neresinde olacak? Bilinmiyor. Soran da yok zaten! ‘Ceviz aÄŸacÄ±’ gibi... Ne Ankara’nÄ±n umrunda, ne Anastasiadis’in...

KIBRIS SORUNU TÜRKÄ°YE Ä°ÇÄ°N BÄ°R ENGEL

Erçin Åžahmeran (Star KÄ±brÄ±s):

“KÄ±brÄ±s sorunu, Türkiye için AB yolunda bir engeldir, mülteci sorunu Türkiye ile AB iliÅŸkilerini farklÄ± noktalara getirdi. KÄ±brÄ±s Cumhuriyeti, bir AB üyesidir ve Türkiye iliÅŸkilerini normalleÅŸtirmek zorundadÄ±r. Kabul edelim veya etmeyelim, siyasi olarak birbirini tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen bu iki ülke, birbiriyle spordan ticarete her türlü iliÅŸkiyi kuruyor.

Rum tarafÄ±nÄ±n, KÄ±brÄ±s sorununda muhatap olarak Türkiye’yi kabul etme çabasÄ± sÄ±r deÄŸil, bu yÄ±llardÄ±r sürdürülen bir politika. Bunu baÅŸarmÄ±ÅŸ görünüyorlar, görüÅŸüyorlar, pazarlÄ±k yapÄ±yorlar. Yani ilk deÄŸil, son da deÄŸil, devamÄ± da mutlaka gelecektir.

Burada konu CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± ile görüÅŸme yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmamasÄ± deÄŸil, konu KÄ±brÄ±slÄ± Türklerin göz ardÄ± edilmesidir. Ve görüldüÄŸü üzere bu yeni ve bugün olan bir geliÅŸme deÄŸil.

Biz bunu dert edeceÄŸimize, olayÄ± kiÅŸiselleÅŸtirip, siyasi kazanç elde etmenin peÅŸine düÅŸtük.

SayÄ±lmayan, saygÄ± duyulmayan, kuzey KÄ±brÄ±s’ta yaÅŸayan herkestir.”

TÜRKÄ°YE AKINCI’YI DEVRE DIÅžINA MI Ä°TÄ°YOR?

Ferdi Sabit Soyer (Diyaog Gazetesi):

“SayÄ±n Nikos Anastasiadis’in ortaya attÄ±ÄŸÄ± ‘gevÅŸek federasyon’ sözü ile ilgili olarak herkes, kendi penceresinden yorum yapÄ±yor. Ama akÄ±llar da BM Genel Sekreterinin görevlendirdiÄŸi SayÄ±n Lute’nin vereceÄŸi rapora odaklandÄ±. Bu sözü, SayÄ±n ÇavuÅŸoÄŸlu ile SayÄ±n Anastasiadis’in gizli görüÅŸmesi de eklendi. KuÅŸkular geliÅŸti. CB SayÄ±n AkÄ±ncÄ±’yÄ± Türkiye devre dÄ±ÅŸÄ±na mÄ± itiyor? Bu tartÄ±ÅŸmalar da Kuzeyde aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± gitti. Tam kakofoni... (...) Bütün bu kakafoni Kuzeyde ve Güneyde aklÄ±selim sahibi güçlerin, görüÅŸmelerin baÅŸlamasÄ± ve çözüm yönünde bir sürece girmesi ile ilgili yapÄ±cÄ± ve itekleyici gücünü göstermesini engelledi. Çünkü hakim oraklar bir ÅŸeyin farkÄ±ndadÄ±r. Evet, çözüm için dÄ±ÅŸ dinamiÄŸin de etkileyici gücü var. Ancak esas olan iç dinamiktir. Ä°ÅŸte yaratÄ±lan bu kakakofoni içinde, her iki tarafta da iç dinamik, önüne yuvarlanan bu gündemleri tartÄ±ÅŸmaktan helak oldu... (DIÅž HABERLER)â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 19:03

www.evrensel.net