HDP Milletvekili Leyla GÃ¼ven'in tahliye talebi reddedildi

Tutukluyken girdiÄŸi 24 Haziran seÃ§imlerinde yeniden milletvekili seÃ§ilen Leyla GÃ¼ven'in tahliyesi iÃ§in yapÄ±lan baÅŸvuru reddedildi.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Enis BerbaroÄŸlu'nun tahliye edilmesinden sonra gözler HDP’nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e çevrilmiÅŸti. 'Terör örgütü kurma veya yönetme, üye olmak' iddiasÄ±yla yargÄ±lanan HDP Milletvekili Leyla Güven'in tahliyesi için avukatÄ± Reyhan YalçandaÄŸ Baydemir tarafÄ±ndan 21 Eylül'de mahkemeye dilekçe verildi. DiyarbakÄ±r 9'uncu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Güven'in tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi. KararÄ±n 12 Ekim'de verildiÄŸi, Leyla Güven'in avukatÄ±na henüz tebliÄŸ edilmediÄŸi öÄŸrenildi.

CEZAEVÄ°NDEN ÇIKMADAN YENÄ°DEN TUTUKLANMIÅžTI

AynÄ± zamanda Demokratik Toplum Kongresi'nin eÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Leyla Güven, 31 Ocak 2018 tarihinde tutuklanmÄ±ÅŸ, 24 Haziran seçimlerinde HDP'den Hakkari Milletvekili seçildikten sonra 29 Haziran'da tahliye edilmiÅŸti. Güven cezaevinden çÄ±kmadan, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± sonucu yeniden tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 18:54

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