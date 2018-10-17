Cezaevlerinde hak ihlalleri: Oda isteyen mahkumu kafese götürmüşler

Burcu YILDIRIM

Ankara

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Kemal Argış ve İbrahimov Wezir Abbasoviç, cezaevinden gazetemize mektup yolladı. Oda değişim taleplerinin ‘Tehlikelisiniz’ gerekçesiyle reddedildiğini aktaran Argış, taleplerine verilen yanıtın ise 24 saat kelepçeli bekleme, süngerli oda ve ardından tek kişilik kafese götürülmek olduğunu söyledi.

3 YILDIR AĞIR TECRİT

Uzun zamandır cezaevinde olduklarını belirten Kemal Argış, keyfi uygulamalar ve hak ihlalleriyle karşı karşıya olduklarını belirten mektubuyla gazetemize yaşadıklarını ve taleplerini aktardı. 16 Haziran 2016 tarihinde Edirne Cezaevine sürgün edildiklerini söyleyen Argış, “Geldiğimiz günden beri ağır tecrit koşulları altında hak ihlalleri ile karşılaşıyoruz. Yaklaşık üç yıldır bu cezaevinde kalmaktayız. Geldiğimiz günden beri odamız değiştirilmiyor. Birçok oda değişim taleplerimiz olmasına rağmen taleplerimiz keyfi olarak reddediliyor veya sudan gerekçelerle ‘Tehlikelisiniz’ ‘Statünüz farklı’ ‘Adalet Bakanlığının talimatıdır’ vb. gerekçelerle oda talebimiz yapılmıyor” dedi.

Cezaevinde 30’a yakın aynı dava dosyasında bulunan arkadaşları olduğunu ifade eden Argış, “idare tarafından sadece üç oda ile karşılıklı oda değiştirmeye zorlanıyoruz. Aynı şekilde bu üç oda dışında birçok odalarda bulunan arkadaşlarımızla oda değişimi yapamıyoruz. Bu hakkımız engelleniyor. Üç odada bulunan 8 arkadaşımızla yaklaşık üç yıldır beraber ortak alan faaliyetlerine çıkarılıyoruz. Diğer arkadaşlarımızla çıkarılmıyoruz. Bu tecrit ve keyfi uygulamayı ilgili kurumlara şikayet ettik. Lakin bizlere herhangi olumlu bir dönüş olmadı” dedi.

‘24 SAAT KELEPÇELİ OLARAK BEKLETİLDİM’

30 Eylül 2018 tarihinde C-77 numaralı odalarına gardiyanların zorla girerek süngerli odaya götürdüklerini ifade eden Argış, kendisine kelepçe vurularak 24 saat kelepçeli olarak bekletildiğini ve kişisel ihtiyaçlarını gideremediğin aktardı. Argış, kelepçeden dolayı omzunda ağır ağrılar oluştuğunu söyledi.

ÖNCE SÜNGERLİ ODA, SONRA KAFES

Süngerli odada tutulduktan sonra tekli ve kafesli hücrelere konulduklarını belirten Argış, “Oda değişim talebimiz keyfi olarak reddedildi. Hâlâ tekli kafesli odalarda tutuluyoruz. Ağır bir tecrit uygulaması ile karşı karşıyayız. Bizle ağırlaştırılmış ceza alan hükümlüler değiliz ki. Ayrıca ağırlaştırılmış ceza alan siyasi hükümlü-tutukluların da üçlü veya daha çok odalarda kalmasını istiyoruz” dedi.

MİLLETVEKİLİ VE AVUKATLARA ÇAĞRI

Gazetemize daha önce yaşadıklarını mektup yoluyla anlattıklarını söyleyen ancak el konulduğunu ifade eden Argış, “Bu duruma karşı duyarlı yaklaşmanızı istiyoruz. Acilen bir vekilin veya bir avukatın gelip bizlerle görüşme yapılmasını istiyoruz. Ayrıca ilgililerin bu konuya karşı duyarlı olmalarını ve müdahale edilmesini istiyoruz” talebinde bulundu.

CEYHAN CEZAEVİNDE KELEPÇELİ İŞKENCE İDDİASI

Ahmet KANBAL

ADANA’da bulunan Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu olan Muhammet Ado, ailesiyle yaptığı açık görüş sırasında cezaevinde yaşadıkları hak ihlallerine aktardı. 2 yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunan Ado, bir arkadaşı ile birlikte elleri ve ayaklarının kelepçelenerek işkenceye maruz kaldığını iddia etti.

Açık görüşe gidenlerden baba Ahmet Ado, oğlunun Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde öğrenciyken tutuklandığını aktararak, “Oğlum, siyasi tutsaklara çok fazla işkence yapıldığını ve baskı altında olduklarını söyledi” diye konuştu.

‘İŞKENCEDEN KAYNAKLI HER YERİ MORARMIŞTI’

Oğlunun görüş sırasında kendisine, “Bir arkadaşımla birlikte ellerimizi ve ayaklarımızı bağlayıp işkence ettiler” dediğini aktaran baba Ado, “Oğlumu gördüğümde onu tanıyamadım. Bedeninin her yeri işkenceden kaynaklı morarmıştı” dedi. Oğlunun elinin kelepçeyle çok sıkılmasından kaynaklı kolunun kırılacak noktaya geldiğini söyleyen baba Ado, oğlunun görüş sırasında, “İşkencesiz geçen bir gün bile yok. Artık dayanamıyoruz işkenceye. Herkes bir şeyler yapsın. Kimse bu işkenceler karşısında sessiz kalmasın. Sessiz kalanlar da bize işkence etmiş olur” dediğini belirtti.

CEZAEVİ İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Konu hakkında görüşülen cezaevi yönetimi ise, iddiaların asılsız olduğunu ve telefon üzerinden bilgi veremeyeceklerini dile getirdi. Yönetim, şikayetler hakkında savcılıktan bilgi alınabileceğini ifade etti. (Mardin/MA)