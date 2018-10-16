Belediye otobÃ¼sÃ¼ kaza yaptÄ±: 20 yaralÄ±

FotoÄŸraf: DHA

Belediye otobÃ¼sÃ¼ kaza yaptÄ±: 20 yaralÄ±

    • 16 Ekim 2018 18:18

    Mersinâ€™de kontrolden Ã§Ä±kan belediye otobÃ¼sÃ¼ kayalÄ±klara Ã§arptÄ±. 20 yolcu yaralandÄ±.

    Mersin kent merkezinde, yaÄŸmurun etkisiyle kayganlaÅŸan yolda sürücüsünün kontrolünden çÄ±kan belediye otobüsü kayalÄ±klara çarptÄ±, 20 kiÅŸi yaralandÄ±.

    Kent merkezine 70 kilometre uzaklÄ±ktaki Toroslar ilçesine baÄŸlÄ± Arslanköy YaylasÄ±'ndan ÅŸehir merkezine giden ve sürücüsünün kimliÄŸi açÄ±klanmayan 33 R 4524 plakalÄ± Mersin BüyükÅŸehir Belediyesi'ne ait otobüs, KavaklÄ±pÄ±nar mevkisinde yolun yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± ve kaygan olmasÄ± nedeniyle kontrolden çÄ±karak kayalÄ±klara çarptÄ±. Kazada, otobüsten bulunan yolculardan 20'si yaralandÄ±.

    YaralÄ±lar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ÅŸehirdeki çeÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. (DHA)

    MetrobÃ¼s arÄ±za yaptÄ±; seferler durdu

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 18:27
    www.evrensel.net
    ETÄ°KETLER otobÃ¼skazaMersin