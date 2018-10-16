ï»¿
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 18:27
FotoÄŸraf: DHA
Belediye otobÃ¼sÃ¼ kaza yaptÄ±: 20 yaralÄ±
16 Ekim 2018 18:18
Mersinâ€™de kontrolden Ã§Ä±kan belediye otobÃ¼sÃ¼ kayalÄ±klara Ã§arptÄ±. 20 yolcu yaralandÄ±.
Mersin kent merkezinde, yaÄŸmurun etkisiyle kayganlaÅŸan yolda sürücüsünün kontrolünden çÄ±kan belediye otobüsü kayalÄ±klara çarptÄ±, 20 kiÅŸi yaralandÄ±.
Kent merkezine 70 kilometre uzaklÄ±ktaki Toroslar ilçesine baÄŸlÄ± Arslanköy YaylasÄ±'ndan ÅŸehir merkezine giden ve sürücüsünün kimliÄŸi açÄ±klanmayan 33 R 4524 plakalÄ± Mersin BüyükÅŸehir Belediyesi'ne ait otobüs, KavaklÄ±pÄ±nar mevkisinde yolun yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± ve kaygan olmasÄ± nedeniyle kontrolden çÄ±karak kayalÄ±klara çarptÄ±. Kazada, otobüsten bulunan yolculardan 20'si yaralandÄ±.
YaralÄ±lar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ÅŸehirdeki çeÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. (DHA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 18:27
MetrobÃ¼s arÄ±za yaptÄ±; seferler durdu
www.evrensel.net