Fotoğraf: DHA
Metrobüs kaza yaptı; seferler durdu
16 Ekim 2018 17:50
İstanbul Okmeydanı'nda bir metrobüs kaza yaptı. Kaza nedeniyle seferler durdu.
İstanbul Okmeydanı-Halıcıoğlu arasında metrobüs kazası yaşandı. Arıza nedeniyle yaşanan hafif kaza sonrası seferler aksadı.
Alınan bilgiye göre, Avcılar'dan Zincirlikuyu yönüne seyreden bir metrobüs, Halıcıoğlu Durağı yakınlarında arızalandı.
Arıza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı.
Arızalı aracın çekici ile kaldırılmasının ardından seferler yeniden başladı.
Ancak metrobüslerde yoğunluk sürüyor. (HABER MERKEZİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 18:10
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