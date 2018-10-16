MetrobÃ¼s arÄ±za yaptÄ±; seferler durdu

Ä°stanbul OkmeydanÄ±'nda bir metrobÃ¼s arÄ±za yaptÄ±. Seferlerin durmasÄ± Ã¼zerine duraklarda yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±.

Ä°stanbul OkmeydanÄ±-HalÄ±cÄ±oÄŸlu arasÄ±nda metrobüs arÄ±zasÄ± yaÅŸandÄ±. ArÄ±za nedeniyle seferler aksadÄ±. AlÄ±nan bilgiye göre, AvcÄ±lar'dan Zincirlikuyu yönüne seyreden bir metrobüs, HalÄ±cÄ±oÄŸlu DuraÄŸÄ± yakÄ±nlarÄ±nda arÄ±zalandÄ±. ArÄ±za nedeniyle uzun araç kuyruklarÄ± oluÅŸtu. VatandaÅŸlar araçlardan inerek yürümek zorunda kaldÄ±. ArÄ±zalÄ± aracÄ±n çekici ile kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan seferler yeniden baÅŸladÄ±.

Demirören Haber AjansÄ±, OkmeydanÄ±'nda yaÅŸanan arÄ±zayÄ± kaza olarak duyurmuÅŸtu. Buna iliÅŸkin açÄ±klama yapan Ä°BB, "Metrobüs hattÄ±mÄ±zda kaza olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Araç arÄ±zasÄ± mevcut olup, Ä°ETT ekiplerimiz arÄ±zalÄ± araca anlÄ±k olarak müdahale etmektedir. YaÅŸanan yoÄŸunluk içinde gerekli yönlendirmeler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi. Ancak metrobüslerde yoÄŸunluk sürüyor. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 18:14

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