AP Türkiye Raportörü Piri, CHP, HDP ve İYİ Parti ile görüştü

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri ve beraberindeki heyet muhalefet partilerinin genel başkanları ile görüştü.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri ve beraberindeki heyet, CHP, HDP ve İYİ Parti Genel Başkanları ile Avrupa Birliği üyelik süreci ve AB-Türkiye ilişkilerine ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kati Piri ve beraberindeki heyeti CHP Grup Yönetim Toplantı Salonu'nda ağırladı. Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’la Kati Piri arasındaki görüşmede ise HDP’ye dönük baskılar gündeme geldi. Buldan, Piri ve beraberindeki heyetle HDP Grup Yönetim Toplantı Salonu'nda görüştü.

Piri'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Buldan, ziyaretin "özellikle son dönemlerde HDP'ye yönelik baskıların arttığı" bir dönemde gerçekleştiğini belirtti.

Kati Piri ise kendisini ve heyetini kabul ettiği için Buldan'a teşekkür ederek, "Türkiye'ye ne zaman gelsek aynı zamanda muhalefet tarafındaki partilerle görüşmenin bizim için gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

HDP'yi, 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimi'nde seçim barajını aşarak parlamentoya girdiği için tebrik eden Piri, toplumun farklı kesimlerini temsil eden siyasetçilerin parlamentoya girmesinin demokrasi açısından önemine dikkati çekti.

PİRİ: HDP’YE DÖNÜK BASKILARIN FARKINDAYIZ

Piri, “Elbette partinizin son zamanlarda karşılaştığı güçlüklerin farkındayız. Aynı zamanda selefinizin hapiste olduğunu düşünecek olursak bu güçlüklerin farkındayız. Bu nedenle sizi burada görmek ve sizinle görüşmek bizim için gerçekten çok önemli” ifadesini kullandı.

‘TEMASLARIN DÜZENLİ SÜRMESİNDE MUTABIK KALDIK’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in AP Türkiye Raportörü Kati Piri ile görüşmesinde ise Türkiye-AB ilişkileri ele alındı, temasların düzenli aralıklarla devam etmesinde mutabık kalındı.

Görüşmeye ilişkin İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Piri'nin, Türkiye-AB ilişkileri ile Türkiye'deki siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmeler konusunda istişarede bulunmak üzere Akşener'i ziyaret ettiği bildirildi.

Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri ile Türkiye ve bölgesindeki gelişmelerin ele alındığı ve bu temasların düzenli aralıklarla sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 17:16

www.evrensel.net