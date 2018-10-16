AdalÄ±lar, Ã‡elik GÃ¼lersoy KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Merkezini savumakta kararlÄ±

Adalar Kent Konseyi üyeleri Milli Emlak MüdürlüÄŸünün tahliye kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± Çelik Gülersoy Kültür ve Sanat Merkezini savunma kararÄ± aldÄ±.

Büyükada’da Çelik Gülersoy Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir araya gelen Adalar Kent Konseyi, AdalÄ±larla Milli Emlak MüdürlüÄŸünün 1 hafta önce yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu tebligat ile tahliyesini talep ettiÄŸi Çelik Gülersoy Kültür ve Sanat Merkezini savunmak için bir araya geldi. AdalÄ±larÄ±n ve ada severlerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±ya yaklaÅŸÄ±k 200 kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Adalar Belediye BaÅŸkanÄ± Atilla Aytaç’Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±ya Adalar Kent Konseyi Yürütme Kurulu, genel sekreteri ve çalÄ±ÅŸma grubu üyeleri moderatörlük yaptÄ±.

ToplantÄ±, Kent Konseyi tarafÄ±ndan imzaya açÄ±lmak üzere hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ bildirinin okunmasÄ±yla baÅŸlandÄ±. KatÄ±lÄ±mcÄ±lara sanat merkezini savunmak üzere hazÄ±rlanan bildiriyi imzalama çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Forumda söz alanlar konsey etkinliklerinin daha yaygÄ±n ÅŸekilde AdalÄ±larÄ± kapsamasÄ±nÄ± talep ederken Kent Konseyi gönüllü gruplarÄ±nda çalÄ±ÅŸanlar, yapÄ±lan etkinliklerin tamamen gönüllülerin ruhu ve katkÄ±sÄ± ile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gösterilen çabanÄ±n ve dayanÄ±ÅŸmanÄ±n olaÄŸanüstü olduÄŸunu vurguladÄ±.

Forumda konuÅŸan Adalar Belediye BaÅŸkanÄ± Atilla Aytaç, iki kamu kurumunun ihtilafÄ±nÄ±n nedenlerini, merkezle ilgili durumun bu noktaya nasÄ±l geldiÄŸini ve bundan sonra alÄ±nacak hukuk önlemlerinin nasÄ±l olmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi. Aytaç, belediyenin hukukçularÄ±nÄ±n ve Adalar’Ä±n hukuk insanlarÄ±nÄ±n bu konuda çabalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü ifade etti. Milli Emlak Dairesinin kamu yararÄ±nÄ±n esas olarak görüldüÄŸü bu tür alanlarda önceliÄŸi kamu için var olan kurumlara vermek zorunda olduÄŸu vurgulandÄ±.

ToplantÄ± sonunda AdalÄ±larÄ±n bu alanÄ±n kapatÄ±lmamasÄ± taleplerini doÄŸrudan Milli Emlak MüdürlüÄŸüne yapmasÄ± ve bunun için bir iletiÅŸim aÄŸÄ± oluÅŸturulmasÄ±na dair çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±lmasÄ±na karar verildi.

AyrÄ±ca toplantÄ±da konunun diÄŸer kent konseyleri ile dayanÄ±ÅŸma platformlarÄ±na taÅŸÄ±nmasÄ±, adalarÄ±n bütün STK’lerinden imza istenmesi ve hafta boyunca imza sayÄ±sÄ±nÄ±n çoÄŸaltÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±. AyrÄ±ca konu ile ilgili change org.’da dijital imza kampanyasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 16:41

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