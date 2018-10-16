ÇED toplantısında özel güvenlikçi, yaşam savunucularına saldırdı

Çanakkale Çan'daki Kızılelma köyünde işletilmek istenen altın madeninin ÇED toplantısında özel güvenlikçi, yaşam savunucuna tekme attı.

Seçkin SAĞLAM

Çanakkale

Kanadalı Alamos Gold şirketinin yerli taşeronu Doğu Biga Madencilik A.Ş tarafından Çanakkale’nin Çan ilçesi Kızılelma Köyü Çamyurt mevkiinde yapılması planlanan “Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı Projesi” halkın katılımı toplantısı olaylı geçti. Altın madeninin bölgedeki tarımı bitireceğini, insan, çevre ve hayvan sağlığının yok olacağını ifade eden yaşam savunucuları, ÇED toplantısında susturulmaya çalışılırken, özel güvenlik birimi elemanları çevrecilerin üzerine saldırdı.

Dünyanın en önemli doğal miraslarından biri olan Kazdağları’nda metalik madencilik tehdidi devam ediyor. 2012 yılında köylülerin tenekeler çalarak kovaladıkları, uluslararası altın tekeli, Alamos Gold’un yerli taşeronu Doğu Biga Madencilik tarafından kapasite artışı nedeni ile ÇED halkın katılımı toplantısı düzenlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri, Doğu Biga Madencilik Şirketi yetkilileri, Çanakkale, Küçükkuyu ve Çan’dan gelen çevre örgütleri, Çanakkale Tabip Odası, Eğitim Sen ile bazı siyasi partilerin temsilcileri ÇED toplantısına katıldı.

ŞİRKETİN TOPLANTISINA KIZILELMALILAR KATILMADI

Şirketin, Kızılelma Köyü’nde yapılan ÇED toplantısında çevre köylerden getirdikleri sanılan kişilerin katıldığı, Kızılelma Köylülerinin toplantıya katılamadıkları görüldü. Köy kahvesinde yapılan bilgilendirme toplantısı ile altın madeni istemeyen köylülerin ve yaşam savunucularının köy kahvesi dışındaki toplantısı eş zamanlı başladı. Köy kahvesinde şirket yetkilileri, altın madeninin çevreye ve doğaya zararı olmayacağını, hatta su kaynaklarına herhangi bir müdahalede bulunulmayacağını iddia ederken, yaşam savunucuları bu ifadelerin doğru olmadığını söyledi.

Çanakkale Çevre Platformu eski dönem sözcüsü ve CHP Çanakkale İl Genel Meclis üyesi Hicri Nalbant, ÇED toplantılarının artık “Halkı kandırma toplantıları” halini aldığını ifade ederek, “Biz burada yapılan toplantıyı ciddiye almıyoruz. Buradaki toplantı halkı bilgilendirme toplantısı değil, halkı kandırma toplantısıdır. Buradaki çalışma ile yer altı ve yer üstü zenginliklerimiz yok olacak. Sadece Çan’ı değil, burada yetişen tüm ürünleri tüketen Çanakkaleliler ve çevre ilçeler de tehdit altındadır. Havamızı, suyumuzu, toprağımızı zehirleyecekler. Biz bunu kabul etmiyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Anayasa’dan aldığımız yetki ile demokratik ve meşru tüm haklarımızı kullanacağız. Bu işin sonu mahkemede bitecek” dedi.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ, YAŞAM SAVUNUCUSUNU TEKMELEDİ

Fotoğraf: Evrensel

Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci kapsamındaki ÇED toplantısı sırasında, altın madeninin zararlarını ifade etmeye çalışan yaşam savunucuları da görüşlerini ifade etmek istedi. İda Derneği Başkanı Ekrem Akgül, köy kahvesinde düzenlenen toplantıda görüşlerini ifade ederek, altın madeni istemediklerini dile getirdi.

Akgül’ün konuşmasının ardından söz alan yaşam savunucuları ise özel güvenlik görevlilerinin saldırısı ile görüşlerini ifade edemedi. Özel güvenlik görevlilerinden bir kişinin, Çanakkale’den çevre savunucusu bir kişiye yönelik tekmeli saldırısı toplantının gerilmesine neden oldu. Özel güvenlik birimi görevlisinin kendisine tepki gösteren çevrecilere yönelik saldırısı ve çıkan arbede üzerine köyde konuşlanan Jandarma ekibi olaya müdahale ederek, çevreciler ile özel güvenlikçilerin arasında set oluşturdu. Alkış ve ıslıklarla protesto edilen Kanadalı Alamos Gold firmasının yerli taşeronu Doğu Biga Madencilik yetkilileri, toplantının ardından köyü yine protestolarla terk ederken, toplantı sonunda önceden duyurulan pilav dağıtımı gerçekleşti.

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 16:17

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