DEDAŞ gizli kararnamesi meclise taşındı

Dicle Elektrik Dağıtıma (DEDAŞ) gizli bir kararname ile ‘destek verildiği’ ve ‘kararnamenin Resmi Gazetede yayınlanmadığı’ iddiaları meclis gündeminde

Dicle Elektrik Dağıtıma (DEDAŞ) gizli bir kararname ile ‘destek verildiği’ ve ‘kararnamenin Resmi Gazetede yayınlanmadığı’ iddiaları meclis gündemine taşındı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki çiftçiyi 5 yıl boyunca desteklemek amaçlı oluşturulan bütçenin gizli bir kararname ile işadamı Abdullah Tivnikli’nin şirketi olan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye aktarıldığının iddia edildiğini belirterek, “Gizli bir kararname görünümüyle ilgili kurumlara gönderilen bahsi geçen yazı ile; Türk Telekom ve Kuveyt Türk gibi kurumların yönetiminde yer alan işadamı Abdullah Tivnikli’nin başında olduğu Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye mali kaynak sağlandığını iddia edilmektedir. Ekonomik kriz altında ezilen üretici ve çiftçi destek beklerken, iktidara yakın bu iş insanına bahsi geçen destek hangi amaçlarla, kimlerin talimatı ile verilmektedir? Bu şirketin ayrıcalığı nedir?” diye sordu.

NEDEN GİZLİ KARARNAME?

Antmen’in önergesinde yer alan sorular şunlar;

* Kararnamede desteklenecek elektrik tüketim bedelinin dağıtım şirketinin hesabına yatırılacağı ve ödemenin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bütçesinden gerçekleşeceği iddiaları doğru mudur? Bu destek tutarı ne kadardır?

* Bahsi geçen kararneme hangi amaçla ‘gizli’ olarak yayımlanmıştır? Bu kararname neden Resmi Gazetede yayınlanmamış ve kamuoyuyla paylaşılmamıştır?

* Ekonomik kriz altında ezilen üretici ve çiftçi destek beklerken, iktidara yakın bu iş insanına bahsi geçen destek hangi amaçlarla, kimlerin talimatı ile verilmektedir? Bu şirketin ayrıcalığı nedir?

* Bahsi geçen işadamına ait veya ortağı olduğu şirketler hangileridir? Bu şirketler son 10 yılda ne kadar vergi vermiştir? İlgili şirketlerin ödemesi gereken vergi ya da cezalarının iptali ya da indirimi gündeme gelmiş midir? Varsa bunlar ne kadarlık ceza ve vergi tutarıdır?

* DEDAŞ’a bugüne kadar ödenen tutar ne kadardır?

* DEDAŞ’ın, elektrik faturasını ödeyemeyen çiftçilere verilen tarımsal destek kredilerine el koyduğu iddiaları doğru mudur? Varsa bunlar nelerdir? Konuyla ilgili bugüne kadar kaç şikayet yapılmıştır? (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 16:12

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