Torba yasa teklifiyle delil toplayan muhbirlere ikramiye

AKP'nin meclise getirdiği torba yasa teklifiyle muhbir kapsamı genişletilmek isteniyor. Delil toplayan muhbirlere ikramiye ödenmesinin önü açılıyor.

Meclis İçişleri Komisyonu’nda görüşülen torba yasa teklifi muhbir kapsamını genişletip delil toplayanlara ikramiye verilmesini öngörüyor. Torba yasa teklifi dün Meclis İçişleri Komisyonu’nda görüşüldü.

Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre teklif "terör, kaçakçılık ve uyuşturucuyla" mücadele suçlarında muhbir kapsamını genişletip ikramiye ödenmesinin önünü açıyor.

Teklife dair sunum yapan AKP'li Mustafa Yel, şapkasız göreve çıkan, kılık kıyafetine özen göstermeyen, uyuşturucuyla mücadele etmesi gerekirken yasal olmayan iş ve kişilerle irtibatlı olan personele yönelik disiplin cezalarının ağırlaştırıldığını söyledi. Yel, "Suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine yardımcı olanlara da ödül verilmesi imkânı getirilmektedir." dedi.

"Terörle Mücadele Yasası" kapsamında faillerin yakalanmasına yardımcı olanlara para ödülü verilmesine ilişkin hükme ‘suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine yardımcı olma” da eklenecek. Ödül verilip verilmeyeceğine ise idare karar verecek.

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 16:05

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