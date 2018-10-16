İHD: Tek tipi yasalaştıracak olan 696 sayılı KHK iptal edilsin

İnsan Hakları Derneği, hapishanelerde tek tip elbise uygulamasını yasalaştıracak olan 696 sayılı KHK’nin iptal edilmesini istedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, hapishanelerde Tek Tip Elbise uygulamasını yasalaştıracak olan 696 sayılı KHK’nin iptal edilmesini istedi.

İHD İstanbul Şubesi’nde yapılan basın açıklamasında, hapishanelerde tek tip elbise uygulamasının insan haklarına ve hukuk devleti anlayışına aykırı olduğu vurgulandı. Açıklamayı İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu üyesi Mehmet Acettin okudu. Tek tip elbise uygulamasının topluma da mahpusa da yarar sağlamayacağını ifade eden Acettin, “Tek tip elbisenin özellikle politik mahpuslara uygulanması tasarlanıyor. Zira tek tip elbisenin asıl amacı intikam almak ve toplum genelinde biat sistemi kurmaktır. İktidarın kendince belirlemiş olduğu standartların dışına çıkan her birey tek tip elbise tehdidiyle karşı karşıyadır.” dedi.

Tek tip elbise yasasının henüz uygulanmadığını hatırlatan Acettin, “Tek tip elbiseyi yasalaştıracak olan 696 sayılı KHK iptal edilmediği müddetçe tek tip elbise bir tehdit ve insanlık ayıbı olarak kalmaya devam edecektir. Tek tip elbise işkencedir. Hayata geçirilmesine izin vermeyelim.” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 16:10

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