KESK: Ayın sonu emekçiler için gelmiyor, zamlar geri çekilsin

KESK üyeleri, ücretlerdeki erimenin zamlarla giderilmesini, temel tüketim maddelerine yapılan zamların geri çekilmesini istedi.

KESK Ankara Şubeler Platformu, ekonomik krizin etkilerine karşı emekçilerin maaşında artış yapılmasını, yaşadığı kayıpların telafi edilmesini, elektrik, doğalgaz gibi temel ihtiyaçlara yapılan zamların gerçi çekilmesini istedi.

Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu, Ulus Heykeli önünde basın açıklaması yaptı. KESK'e bağlı sendika ve yöneticilerinin de katıldığı açıklamaya çevredeki halkın da katılım gösterip desteklemesi dikkat çekti. Açıklamayı okuyan KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Devrim Kahraman, iktidarın ‘Kriz yok’ söylemlerine karşı 3 milyon kamu emekçisi ve 2 milyon kamu emekçisi emeklisinin artan hayat pahalılığı karşısında maaşlarının gittikçe eridiğini, maaşların emekçilerin cebine girmeden borçlara, kabaran faturalara gittiğini, ayın sonunun emekçiler için gelmediğini söyledi.

Döviz kurunun kısmen düşmesine rağmen elektrik ve doğalgaza tekrar zam yapılmasına tepki gösteren Kahraman, “Bu fahiş artış oranlarına rağmen Hazine ve Maliye Bakanı ‘Küresel olarak bir değişim süreci olmazsa yıl sonuna kadar elektriğe ve doğalgaza zam yapmayacağız’ diyerek halkla adeta dalga geçmektedir” dedi.

ENFLASYON EMEKÇİLERE SÜRPRİZ OLMADI

Enflasyonun hükümet yetkileri ve uzmanları şaşırttığına yönelik açıklamalara ise Kahraman, “Uzmanları bilmiyoruz, ama asgari ücretliler, işçiler, kamu emekçileri, emekliler için bu rakamlarda ‘sürpriz’ bir durum yoktur. Çünkü çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız yangının TÜİK’in resmi enflasyon rakamlarının çok daha üzerinde olduğunu bu ülkede çocuklar dahi bilmektedir” dedi. Son bir ay içinde bebek mamasının fiyatında yüzde 18, domateste yüzde 35, sivri biberde yüzde 32 artış yaşandığını ifade eden Kahraman, son toplu sözleşmede açıklanan rakamların ‘çoktan pul olduğu’ belirtti. Kahraman şöyle devam etti:

“Son satış sözleşmesi ile maaşlarımızda 2018 yılının ilk altı ayında yüzde 4, ikinci altı ayında ise yüzde 3,5 artış yapılması kararlaştırılmıştır. TÜİK tarafından son açıklanan verilere göre Temmuz-Ağustos-Eylül ayını kapsayan üç aylık dönemin enflasyonu yüzde 9.3 tür. Yani yaşadığımız gerçek enflasyonunun çok uzağında olan resmi enflasyona göre bile önümüzde üç ay olmasına rağmen şimdiden yüzde 6 oranında bir enflasyon farkı oluşmuştur.”

YÜZDE 50'Yİ GEÇEN ENFLASYONA YÜZDE 10'LUK İNDİRİMLE ALIŞVERİŞ TAVSİYESİ!

Sene başında maaşı 3.250 TL olan bir kamu emekçisinin, dolar kurundaki artıştan kaynaklı olarak 9 aylık dönem içinde 2 maaş kayıp yaşadığına dikkat çeken Kahraman, son dokuz ayda Türk Lirasının değer kaybetmesiyle maaşlarda bin 67 dolar kayıp yaşadığını kaydetti. ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’ndan patronlara müjdeler çıkarken emekçilere gerçek enflasyonun yüzde 50’yi aştığı koşullarda, 80 gün sürecek yüzde 10 indirim kampanyasının yapıldığı firmalardan alışveriş yapma tavsiyesi çıktığını ifade etti. Kahraman, emekçilerin kayıplarının telafi edilmesini, gerçek enflasyon temel alınarak artış yapılmasını, elektrik, doğalgaz, akaryakıt, ekmek gibi temel ihtiyaç mallarına yapılan zamların geri alınmasını, zam yapılmamasını talep etti.

SAMSUN’DA KAMU EMEKÇİLERİ ZAMLARI PROTESTO ETTİ

KESK üyeleri Samsun'da da basın açıklaması yaparak temel ihtiyaç maddelerine yapılan zamların geri alınmasını, insanca yaşayacak bir toplu sözleşme yapılmasını talep etti. Süleymaniye Geçidi’nde bir araya gelen emekçiler adına açıklamayı Erbil Karakoç yaptı. Basın açıklamasının ardından zamlar bordro yakma eylemiyle protesto edildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 15:55

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